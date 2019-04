Se de vilde billeder: OL-guldvinder i bizart trafikuheld

Det hænder, at bilister kører galt af den ene eller anden årsag. Det er en kalkuleret risiko, når man sætter sig bag rattet.

Men det er trods alt sjældent, at en fører ender på toppen af en helt anden bil.

Ikke desto mindre var det netop, hvad der skete for den 26-årige regerende OL-guldvinder i styrtløb, Sofia Goggia, da hun for nylig tog en tur i sin Audi i den italienske skisportby Sestriere.

Det er uvist, hvad der forårsagede ulykken - og hvordan bilen endte oven på varevognen, men italienske Sofia Goggia kom heldigvis ikke alt for slemt til skade.

Måske fordi hendes bil ikke faldt et par meter ned fra varevognen.

'Jeg går ud fra, at I har hørt om min ulykke, men jeg kan forsikre om, at jeg er okay'.

'Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det her, men... Jeg lover, at jeg snart er tilbage på rette spor igen', skriver Sofia Goggia på sin Facebook-profil flankeret af et par emojis, der ikke efterlader tvivl om, at OL-stjernen godt selv kan se det bizarre i den alternative parkering.

Udover OL-triumfen i 2018 hev Sofia Goggia blandt andet en sølvmedalje hjem ved kvindernes Super G ved VM i februar.

