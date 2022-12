Sender stikpille: 'De kalder det VM'

Vi er gået ind i december, og mens fodbold-VM fylder meget på flere dele af kloden, interesserer nordmændene, svenskerne og russerne sig også for World Cup'en i langrend.

Men sidstnævnte er forment adgang til konkurrencen - ligesom i mange andre sportsgrene - fordi Rusland har valgt at gå i krig mod Ukraine.

Fredag kørte herrerne langrend i norske Lillehammer. Hele ni nordmænd endte i top ti, og det vakte opsigt hos den russiske langrendsløber Veronika Stepanova.

Den 21-årige OL-guldvinder lagde et billede på Instagram med en liste over top ti og skrev 'de siger, at de kalder det 'VM'' med en åbenlys hentydning til, at det ikke er hele verden, som har lov til at deltage.

Stepanova, der vandt OL-guld i stafet i starten af året, har også tidligere ytret sig kritisk mod det internationale skiforbund, skriver svenske Aftonbaldet.

Stephanova var mere glad, da hun måtte deltage i alle turneringer, og kunne vinde OL-guld. Foto: Aaron Favila/Ritzau Scanpix

- Det er groft uretfærdigt og meningsløst ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, at vi, russere, ikke må konkurrere. International sport er til for at bringe mennesker sammen på trods af deres forskelligheder.

- Gode ​mennesker skal have lov til at være uenige. At bygge mure i sport er bare latterligt – især når samarbejdet på så mange områder er i gang.

