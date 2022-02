Shiffrin er fortvivlet efter dårlig form og tidlige exitter

Vinter-OL er hidtil ikke gået som forventet for 26-årige Mikaela Shiffrin, som rejste til Beijing med håbet om at vinde guld i alpindisciplinerne slalom og storslalom.

I storslalom nåede hun mandag kun omkring ti sekunder, før hun måtte udgå. Natten til onsdag var den gal igen, og hun var ude af kampen om guldet i slalom endnu hurtigere.

Formen halter altså for den tidligere guldvinder og firedobbelte verdensmester i slalom.

Selv har hun ikke noget svar på hvorfor.

At komme igennem hele banen har aldrig været et problem for hende, siger hun til det franske nyhedsbureau AFP.

- Jeg har aldrig været i denne her situation før, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det, siger hun.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at amerikaneren er skuffet.

- Min præstation har været en kæmpe skuffelse indtil videre, siger hun.

- I dag ville jeg ønske, at der havde været en smule mere plads og tid.

'Jeg er ret langt nede'

Det er første gang siden 2011, at det er gået galt i to løb i træk for den amerikanske skistjerne. Dengang var hun 16 år og stod på ski i hendes første VM i alpint skiløb.

Hun siger til AFP, at hun har det helt forfærdeligt.

- Jeg kommer ikke til at have det sådan for evigt. Men lige nu er jeg ret langt nede, siger hun.

Selvtilliden er dog ikke forsvundet fuldstændig, siger Shiffrin. Der hænger nemlig stadig tre OL-medaljer hjemme i skabet, og de går ingen vegne.

- Der er meget at være optimistisk omkring, siger hun.

Og vinter-OL er da heller ikke slut for den dekorerede skiløber endnu. Shiffrin skal stadig deltage i både kvindernes styrtløb og super-G, som begge er fartdiscipliner.

Kvindernes super-G bliver afholdt fredag morgen klokken 04.00 dansk tid. Kvindernes styrtløb finder sted tirsdag morgen klokken 04.00 dansk tid.