Sigtet for kokain i hjemmet: Så meget havde han

En kæmpe skandale ramte Norge i august, da Petter Northug blev knaldet for kokain og for at have kørt alt, alt for stærkt.

Den norske langrendslegende, der stoppede karrieren i 2018, gik efterfølgende til bekendelse på Instagram og fortalte, at han havde begået en 'stor fejl'.

Nogle måneder senere er regnskabet blevet gjort op, og Northug er blevet sigtet, skriver norske NRK.

Det er han sigtet for: - At have mere end seks gram kokain og 0,6 gram MDMA i sit hjem. - At have opbevaret tre tabletter indeholdende det narkotiske stof Diazepam og to tabletter indeholdende det narkotiske lægemiddel Alprazolam. - Mandag 10. august på E6 ved Espa kørte han med en hastighed på 203 km/t, da hastighedsgrænsen var 80 km/t. - Onsdag 12. august mellem Elverum og Trysil kørte han med en hastighed på 204 km/t i 80-zonen. - Torsdag 13. august mellem Trysil og Elverum kørte han flere gange over 200 km/t i 80-zonen, hvoraf den højeste hastighed var 221 km/t. - Torsdag 13. august i E6 Daldumpa i Ullensaker kørte han 168 km/t i 80-zonen. Vis mere Luk

Ifølge sigtelsen brugte han en mobiltelefon under kørslen og filmede speedometeret samt kørebanen.

Den pensionerede langrendsløber 'kørte også flere gange i den modsatte bane, mens han konstant filmede og kommenterede sin egen kørsel. Den beskrevne kørsel medførte en stor fare for sig selv og andre trafikanter', lyder det i sigtelsen.

Den tidligere skiløber er i store problemer. Foto: Terje Pedersen/Ritzau Scanpix

På et pressemøde en uge efter episoderne fortalte nordmanden om sine problemer.

- Jeg har et alvorligt stofmisbrugsproblem, der inkluderer alkohol og stoffer. Jeg har ikke taget det alvorligt og skjult det for dem omkring mig.

- Jeg kørte godt over 200 km/t i en 80-zone. Jeg var også dum nok til at filme det med min mobil. Jeg kunne skade andre med min kørsel, og det skræmmer mig, den fare, jeg udsatte andre for, sagde han og forklarede, at han ville gå i behandling.

34-årige Northug har erkendt alt, han er sigtet for.

Det bliver derfor en tilståelsessag, der finder sted i Oslo på mandag 21. december.

Legenden ryster Norge: - Har alvorligt misbrugsproblem

