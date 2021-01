Skælder ud på influencere: 'Pinligt'

Norsk landstræner undrer sig over, at tv-station havde inviteret influencere, som skulle vurdere skiløbernes tøj

Få eksklusiv adgang til Copa del Rey-kampene som live-tv i Ekstra Bladet+ LIGE HER

I Danmark er der ikke mange tv-seere i idrætsgrene som langrend og skiskydning

Helt anderledes ser det ud i Norge, hvor folket samles om skærmene, når de nordiske discipliner ruller over skærmen.

Men det var bestemt ikke alle, der var tilfredse, da statskanalen NRK søndag havde rystet posen.

Her havde man blandt flere gæster inviteret et par influencere i form af søstrene Vita og Wanda Mashadi, der undervejs skulle vurdere det tøj, skiløberne var iført.

Og det tiltag faldt ikke i alles smag.

Her viser søstrene skitøj frem på Instagram:



En af dem, som harcelerede, var landstræneren for de mandlige sprintere, Arild Monsen, der straks luftede sin harme på Twitter.

'Det er en syg medieverden, vi har fået, hvis dette skal være normalt. Pinligt', tordnede landstræneren, der overfor VG uddyber sine synspunkter.

- Hvad er formålet egentlig? Jeg går på ingen måde til angreb, men jeg undrer mig oprigtigt over, hvad NRK vil have ud af det, siger Monsen, der kalder indslaget 'trist'.

Landstræneren var ikke den eneste kritiker på sociale medier, men hos NRK tager man kritikken i stiv arm.

- Det er fint, at der er holdninger til valget af gæster, tema, prioriteringer og indholdet i vores udsendelser, lyder svaret fra redaktionschef Anders Sårheim til VG.

Han vil ikke afvise, at der vil komme flere gæster, der ikke har baggrund i sporten, fremover.

- Samtidig med, at vi forsøger at blive bedre i vores analyser af det, der står på spil og det, der er afgørende, forsøger vi at skabe god stemning i studiet og nogle uventede indgange til vores indhold.

- Det var som en del af det sidste, at Vita og Wanda var inviteret, forklarer Sårheim, der understreger, at der også er kommet positive tilkendegivelser.

Langrendsstjerne død i bilulykke

Skræmmende billeder: Styrter med 146 km/t

Kollapser flere måneder efter corona