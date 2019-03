Skandalen fortsætter: Endnu en erkender bloddoping

Den østrigske langrendsløber Johannes Dürr har erkendt at have bloddopet sig, bekræfter den østrigske anklagemyndighed

Skandalen om bloddoping i Østrig og Tyskland griber om sig.

Under VM i langrend i østrigske Seefeld for nyligt blev fem løbere, to østrigere, to estere og en kasakher, anholdt og siden har to østrigske cykelryttere erkendt bloddoping, der er ulovligt i Østrig.

Alle havde de tilknytning til en formodet større dopingring med udspring i tyske Erfurt under ledelse af den tyske læge Mark Schmidt.

Tirsdag foretog politiet yderligere en arrestation af langrendsløberen Johannes Dürr, og i dag har anklagemyndigheden bekræftet, at Dürr har erkendt at have bloddopet sig indtil for ganske nyligt.

Dog nægter den 32-årige langrendsløber, der i 2014 blev testet positiv for epo, at han skulle have guidet andre til klinikken i Erfurt.

Den forklaring skal ses i lyset af, at de to østrigske langrendsløbere Max Hauke og Dominik Baldauf har forklaret, at de blev opmærksomme på Erfurt-klinikken igennem Dürr, og det startede deres brug af bloddoping.

Politiet holder fortsat Johannes Dürr arresteret, da det vurderes, at han på fri fod ville kunne påvirke den efterforskning, der stadig pågår.

