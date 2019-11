Skandalen rystede verden: Jeg vidste det hele

Afdøde Mika Myllyläs hustru giver i åbenhjertigt interview et blik ind i en forskruet verden med doping i massevis

- Ja, jeg vidste det. Generelt var jeg klar over, hvad der skete i sporten. Intet af det var nyt eller overraskende for mig.

Suvi Paavola tog bladet fra munden, da hun fredag lod sig interviewe i finsk tv.

Hun refererer til den historiske og skandaløse tid, hvor finsk og international langrend blev rystet i sin grundvold i begyndelsen af årtusindet - og hvor hendes eksmand, den nu afdøde Mika Myllylä, blev omdrejningspunktet og hovedpersonen i de berømte dopingsager.

Suvi var på det tidspunkt fortsat gift med Myllylä, der var blandt verdens største langrendsstjerner.

Verdensmesterskaberne på hjemmebane i Lahi ændrede radikalt på det.

For her blev han og fem andre landsmænd knaldet i dopingtests, der fortsat er den største skandale i international langrend.

Myllylä indrømmede senere brug af Epo. Han døde 41 år gammel i 2011.

Ifølge den tidligere toptræner Kari-Pekka Kyrö var de finske langrendsløbere underlagt et systematisk doping-misbrug.

Ifølge Suvi Paavola var det ikke videre rart at være vidne til.

- Det føltes dårligt at tie stille om. Men topidrætsudøvere lever i en slags boble. Det består af mange faktorer og går hurtigt. Det er noget, som på en eller anden måde forblev i baggrunden, fortalte hun i tv-interviewet, der gengives i flere finske medier dagen derpå heriblandt Ilta Sanomat.

Mika Myllylä vandt VM-guld i Østrig i 1999. Siden stivnede smilet. Foto: Thomas Kienzle/AP/Ritzau Scanpix

At langrendssporten var præget af doping op gennem 1990'erne blev allerede sidste år fortalt af en anden af de store stjerner fra dengang, norske Vegard Ulvang, der sammen med Bjørn Dæhlie var Norges bedste.

- Der var oplevelser med dopingkontrollen i 90'erne, hvor der var løbere, der blev taget for at have fusket, men hvor det ikke blev kommunikeret ud. Det var en ubehagelig følelse, sagde han dengang til NRK.

- Jeg tror, at det er meget kendte historier, som er kendt også i pressekredse. Vi skal ikke gå i detaljer med det nu. Men dengang var der ikke lige så stærk vilje, og kontrolapparatet var for dårligt. Man skal også have beviser i sådan nogle sager, sagde Ulvang.

Mika Myllylä var en af 1990'ernes absolut største langrendsstjerner - og blandt Finlands største stjerner. Han vandt både guld, sølv- og bronzemedaljer ved både OL og VM. Men alting gik i stykker i de dage i Lahti.

De positive tests og den deraffølgende toårige karantæne smadrede livet for familien, fortalte Suvi Paavola.

- Vi blev forfulgt, og folk observerede alt, hvad vi gjorde. Selvfølgelig gør det ondt at såre de nærmeste. Heldigvis var der ingen sociale medier dengang, men mængden af breve og kort var chokerende, fortalte hun.

Langt størstedelen var af negativ karakter.

- Det var grusomme og nedværdigende tekster, fortalte hun.

Mika Myllylä forsøgte efterfølgende at gøre comeback, men han nåede som 'ren' aldrig op på samme niveau, og han indstillede karrieren i 2004-05-sæsonen. Siden fulgte nogle forfærdelige år, hvor han havde personlige problemer med blandt andet stoffer, og han blev taget i spirituskørsel.

En sommerdag i 2011 blev han fundet død af en kammerat.

