Ski-legenden: Mine forældre gik i døden sammen

Den schweiziske styrtløbslegende Peter Müller beretter i et åbenhjertigt interview om, hvordan hans forældre valgte at gå i døden sammen

Hvis man var fan af alpint skiløb i slutningen af 1970'erne og i 1980'erne, behøver Peter Müller ikke nærmere introduktion.

For alle andre kan den nu 63-årige schweizer bedst beskrives som et kuglelyn på de stejle alpine pister.

Som styrtløber vandt han tre gange World Cup'en og blev flere gange toer - i de senere år efter landsmanden og den store konkurrent Pirmin Zurbriggen.

I sin aktive karriere var Müller kendt som lidt af en enspænder, men han er efter eget udsagn blevet mildere med årene og har de senere år løftet lidt af sløret for et turbulent liv.

I et nyligt interview med schweiziske Blick fortæller han således, at hans forældre for seks år siden i en relativt høj alder tog en drastisk beslutning.

- Det var hårdt. Min far havde kræft. Til jul fortalte han, at han ville herfra med Exit (organisation, der praktiserer aktiv dødshjælp, red.) 5. maj. Hans begrundelse var, at han ikke længere kunne fiske, cykle, køre på ski, og at alle hans venner alligevel ville dø snart.

- Et par uger senere sagde min meget raske mor, at hun heller ikke ville leve længere. Hun ville tage herfra med sin mand, for efter 65 års ægteskab kunne hun ikke forestille sig et liv uden ham, siger Peter Müller, der herefter måtte insistere på, at der blev skiftet emne.

Peter Müller var en personlighed, der skilte sig ud. Foto: Colorsport/Shutterstock

Kærligheden til forældrene var intakt, selv om han tidligere har afsløret, at tæsk var en del af opdragelsesmetoderne i Müller-hjemmet, da han voksede op.

- De var bare gammeldags. Mine forældre oplevede Anden Verdenskrig tæt på - de voksede begge op nær grænsen til Tyskland.

- Da flyene kom om natten måtte de mørklægge værelserne og gå i kælderen. Det formede dem meget. Og ja, hvis man ikke parerede ordrer, ville far slå mig med en haveslange, fortæller Müller.

Peter Müller blev verdensmester i styrtløb i 1987 på hjemmebane i Crans-Montana, og han vandt to gange VM-sølv, ligesom han to gange kørte sig til OL-sølv - i 1984 og 1988.

Desuden er han noteret for i alt 24 World Cup-sejre og tre gange samlet World Cup-sejr i styrtløb.

