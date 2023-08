Ski-legenden under kniven igen

Lindsey Vonn har endnu engang været under kniven og har denne gang fået opereret sit knæ for at komme af med smerterne, som hun døjer med dagligt

Hun har vundet det meste, der kunne vindes, og det kan nu mærkes på kroppen.

Skidronningen Lindsey Vonn er nemlig endnu engang blevet opereret, og det er heldigvis gået rigtig godt.

Det skriver hun i et opslag på sin Instagram profil.

'Jeg er blevet opereret igen, fordi jeg stadig døjer med skavanker fra min skiløbskarriere. Jeg har forsøgt at håndtere smerterne så godt, jeg kan,' skriver hun og fortsætter.

'Denne operation er forhåbentlig et stort skridt for at hjælpe mig. Vi har stadig en del at gøre og sandsynligvis endnu en operation, men jeg håber, at dette vil hjælpe mig.'

'Selv med alle disse operationer har jeg ikke fortrudt. Jeg elskede at stå på ski, og jeg vil aldrig klage over alle de ting, der er sket for mig.'

Den 38-årige amerikaner var indtil for nylig den mest succesfulde kvinde på pisterne, men hun er for nylig blevet overgået af en ny skidronning.

Mikaela Shiffrin har med sine 88 sejre nemlig overhalet Vonn, der nåede at vinde 82 i sin flotte karriere.