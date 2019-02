Ski-pampere flytter kongres til sex-paradis

Det internationale skiforbund, FIS, har valgt at flytte sin kongres i 2020 til den thailandske turistby Pattaya, der mest af alt er kendt for sin enorme sex-turisme

FIS i Pattaya ...

Det lyder som en meget ligefrem og ganske uelegant reklame for den kendte sex-industri i den thailandske by.

Men det er noget helt andet.

Det internationale skiforbund, FIS, har nemlig besluttet sig for at flytte sin kongres i 2020 til netop Pattaya, der altså ikke just er kendt for sin skisport.

Forbundet bekræfter over for norske VG, at kongressen er flyttet fra ligeledes eksotisk marokkanske Marrakech til den thailandske turistby, da hotellet i Marrakech pludseligt måtte melde pas på arrangementet.

To andre byer var tilbage, Hongkong og Pattaya, og en afstemning sendte altså arrangementet til Thailand.

Det norske bestyrelsesmedlem, Erik Røste, stemte for Hongkong, og han vil have sagen taget op igen, siger han til VG.

- Jeg har oplevet det her som en krævende afgørelse, og sammen med en anden har vi fremhævet, at det bør diskuteres igen. Vi bør undgå at sætte os i sådan en situation.

- Rent principielt er jeg ikke meget for omkampe, men dette valg sender ikke noget godt signal, siger Erik Røste og uddyber:

- Blandt andet fordi stedet ligger, hvor det ligger. Mange delegerede skal rejse meget langt. Havde vi snakket Canada, som er en skination, havde det været noget andet.

- Og så har Pattaya ikke det bedste rygte, siger Røste.

FIS er slet ikke ukendt med at rejse til eksotiske steder, når der skal afholdes kongres. Sidste år skete det i Grækenland, mens det forrige år var i mexicanske Cancun.

Desuden har VG oplistet en hel del flere eksotiske destinationer, FIS-toppen har taget til for at mødes de senere år: Rio de Janeiro, Miami, Antalya, Cape Town og Barcelona.

