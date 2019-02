Skidronning i hjerteskærende karriere-exit

Om lidt er det endegyldigt slut.

Den amerikanske skidronning siger stop, fordi hendes krop skriger på hende, som hun selv beskriver det.

Lindsey Vonn har 82 sejre i World Cup, hvilket har ledt til 20 samlede disciplinsejre. Derudover tre olympiske medaljer og syv medaljer ved verdensmesterskaberne, så titlen som skidronning kan ikke tages fra hende på nogen måde.

De fleste ville nok være tilfredse med den titel-høst, men Vonn var ikke færdig, hvis det kun var hendes hoved, der bestemte skæbnen.

- Efter søvnløse nætter har jeg nu endelig accepteret, at jeg ikke kan konkurrere længere, skriver hun i sin lange besked til fansene.

Her forklarer hun også, at de seneste to uger har været blandt de hårdeste i hendes liv. Konklusionen er, at hun kører for sidste gang, når der afvikles VM i Åre i Sverige.

Hun fortæller, at de mange skader holder hende fra at konkurrere, som hun gerne vil.

- Min krop er ødelagt, så den ikke kan repareres, og den giver mig ikke mulighed for at gennemføre den den sidste sæson, som jeg havde drømt om. Min krop skriger STOP, og det er tid til at lytte, lyder det fra hende.

Foto: Ritzau Scanpix

Hun håber dog stadig at kunne stå på ski med sine børn en dag og fortryder ikke, at hun ofrede sig så meget for karreren.

- Det er ikke det at stoppe karrieren, der gør mest ondt. Det er at gøre det uden at nå mit mål, skriver hun og trøster sig ved sine utallige meritter.

- Jeg har altid sagt, at man ikke skal give op. Så til alle børnene og mine fans, som har bedt mig om at fortsætte... Jeg giver ikke op. jeg starter bare et nyt kapitel. Tro på jeres drømme.

34-årige har dog meldt karrieren forbi før, men ændrede så mening. Kun for at ændre tilbage kort efter.

