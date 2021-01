Skræmmende billeder: Styrter med 146 km/t

Se billedgalleriet i bunden af artiklen

Der var drama for alle pengene, da herrerne fredag afviklede det traditionsrige styrtløb Hahnenkammrennen på den udfordrende Streif-løjpe i Kitzbühel.

På den isede piste nåede hastighederne næsten op på 150 km/t, og flere løbere kæmpede med balancen.

Tre mand styrtede, og værst gik det ud over den 26-årige schweizer Urs Kryenbühl.

På vej mod mål fik han overbalance i det afsluttende hop, og han landede efter at have været i luften i 70 meter på maven og slog hovedet ned i den isede løjpe. Hans hastighed blev ved styrtet målt til 146,7 km/t.

Kryenbühl kurede hele vejen ned over mållinjen og blev liggende ubevægelig i målområdet, hvor hjælpen kom øjeblikkeligt.

Her modtog han behandling i lang tid, inden han blev hentet med helikopter og fragtet til et nærliggende hospital.

De gode nyheder er, at Kryenbühl hurtigt kom til bevidsthed og genkendte sin træner og endda talt med redningsfolkene, inden han blev fløjet væk.

Kollapser flere måneder efter corona

De første undersøgelser på hospitalet viste, at schweizeren har pådraget sig en hjernerystelse, et brud på højre kraveben samt et overrevet korsbånd og et overrevet ledbånd i højre knæ.

Dermed er Kryenbühls sæson slut, da de tre sidste World Cup-afdelinger i styrtløb bliver afviklet i de kommende to måneder.

Bemærkelsesværdigt nok blev Urs Kryenbühl noteret for en tid, da han jo faktisk krydsede målstregen - og han blev ikke sidst. Faktisk kostede styrtet kun Kryenbühl under to sekunder, og derfor var hele tre løbere langsommere end ham, og han

Urs Kryenbühls landsmand Beat Feuz vandt World Cup-løbet, mens østrigske Matthias Mayer og italienske Dominik Paris tog sig af podiets øvrige pladser.

