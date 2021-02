Slået til blods i tungt styrt

Tyske Romed Baumann kan efter to konkurrencer ved VM i alpint skiløb allerede se tilbage på et mesterskab med op- og nedture.

Torsdag blev det til optur med sølv i Super-G, mens det søndag bød på en oplevelse i den anden ende af spektret.

Den 35-årige tysker havde på styrtløbspisten i italienske Cortina d'Ampezzo ikke fart nok i skiene til at blande sig i kampen om medaljer - men han havde trods alt så meget fart på, at han fik problemer i mål.

For efter at han havde krydset målstregen i niendebedste tid (det endte med at blive dagens 14. bedste), mistede han grebet i skiene og kurede derfor lige ind i barrieren.

Den tyske veteran forsvandt fuldstændig, men tililende hjælpere fik gravet ham frem.

Heldigvis bestod barrieren blandt andet af en luftpude, så Baumann undgik alvorlige kvæstelser. Men han havde dog fået reddet sig et ordentligt slag på næsen af reklamebanden, så blodet stod ud over det hele, da han kom på benene og fik sundet sig.

Romed Baumann var tydeligt groggy, da han var blevet hevet ud af barrieren efter sit styrt. Foto: Andreas Solaro/AFP/Ritzau Scanpix

Baumann var ikke den eneste, der slog sig under styrtløbet.

Italienske Florian Schieder mistede balancen og styrtede på pisten, hvor han tog sig til sit venstre knæ. Med lidt hjælp kom han selv væk fra pisten, men de foreløbige meldinger fra det italienske går på, at et korsbånd i knæet er revet over.

Lidt mere heldig var franske Maxence Muzaton. For med mere end 100 km/t fik han reddet det, der lignede et sikkert styrt til at blive en kunstfærdig piruette.

Den kan du se i videoen herunder:

To år efter ballade: Brøndby-fans risikerer fængsel

De skal redde Vejles fremtid