Slår vanvittig rekord

Polske Dawid Kubacki åbnede 2021 med en sejr og en imponerende rekord.

I den traditionsrige skihopkonkurrence i Garmisch-Partenkirchen nytårsdag leverede han med 144 meter det længste officielle hop på bakken nogensinde og satte alle konkurrenter på plads.

Tættest på polakken var nordmanden Halvor Egner Granerud og en anden polak, Piotr Zyla, der tog de efterfølgende pladser.

Konkurrencen i Garmisch-Partenkirchen var den anden af fire afdelinger i den prestigefyldte firebakketurnering.

Trods sin sejr er Kubacki blot på en samlet fjerdeplads i et tæt topfelt. Granerud fører foran tyske Karl Geiger og polske Kamil Stoch.

Sidste års vinder fik ikke mulighed for at forsvare sin sejr i Garmisch-Partenkirchen, da Marius Lindvik torsdag måtte opgive at deltage.

Artiklen fortsætter under billedet...



Dawid Kubacki satte ny bakkerekord med sit hop på 144 meter. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

På grund af betændelse og smerter fik han opereret en visdomstand ud nytårsaftensdag, mens konkurrenterne hoppede sig gennem kvalifikationen.

I hans fravær viste landsmanden Granerud sig flyvende fra start. Granerud leverede ikke det længste hop i første runde, men høje stilkarakterer sikrede ham flere point end Kubacki, som ellers havde taget føringen.

Men i anden hoprunde tog Kubacki i den grad revanche. Han fløj ned ad bakken og landede efter 144 meter. Det skaffede ham 144,4 point og sørgede for, at han vandt samlet med 282,1 point.

Trods et hæderligt forsøg nåede Granerud ikke i nærheden af Kubacki. Nordmanden hentede 136,2 point i andet hop og blev slået med næsten otte point.

Firebakketurneringen begyndte tirsdag med en sejr til Karl Geiger. Tyskeren fandt ikke helt samme niveau i anden konkurrence, men rejste sig efter et sløjt første hop og tog femtepladsen.

Turneringen fortsætter søndag med tredje afdeling i østrigske Innsbruck. Sidste konkurrence finder sted i Bischofshofen i Østrig på onsdag.

