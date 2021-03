Slagtet af chefen: - Gå hjem og bliv blogger

Chefen for de russiske langrendsløbere har ikke meget tilovers for præstationerne ved VM - eller tidsforbruget på sociale medier

De russiske langrendsløbere fik ikke meget opbakning fra øverste sted efter gårsdagens ti kilometer freestyle.

Russerne har skuffet fælt ved VM I Oberstdorf, og tirsdag blev det for meget for Jelena Välbe, der er chef for langrendsløberne.

De bruger for meget tid på sociale medier, lyder kritikken.

- Jeg vil tage telefonerne fra udøverne ved OL og VM. Når folk bruger fem timer på det om dagen, før de går til start, fungerer hverken armene eller benene. Hvem har brug for disse sociale medier? Hvis de insisterer på det, kan de tage hjem og blive bloggere. Det er et spørgsmål, jeg er nødt til at stille flere, lød det fra Jelena Välbe, der selv har en stor karriere med et hav af guldmedaljer bag sig.

Hun ville kun svare på spørgsmål fra den russiske del af pressen, men blev dog spurgt, om ikke atleternes brug af mobiltelefoner kan bidrage til, at de slapper af.

- Jeg kan se, hvordan det hjælper. De er meget afslappede. Og VM er ikke et sted at slappe af. Tag hjem og slap af i så fald. Jeg tror, det er et verdensomspændende problem for alle unge mennesker, fortsatte hun.

Det er opslag som nedenstående, der har fået sindet i kog hos den russiske langrendschef:



En af de russiske langrendsløbere, der står for skud, er Julija Stupak. Hun var forbavset, da norske Nettavisen fangede hende efterfølgende.

- Jeg håber, det var en spøg. For mig er brugen af telefonen ikke et problem. Jeg har bare brug for den til at snakke med min familie. Sociale medier er ikke så vigtige for mig nu. Det, som er vigtigt, er at komme i god form, sagde Stupak.

Der er dog ikke noget, der tyder på, at kommentaren fra Jelena Välbe skulle være ment i spøg...

