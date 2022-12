Slalomløb sikrer ny norsk World Cup-sejr

Det blev til en norsk sejr, da herrerne søndag afviklede sæsonens første slalomkonkurrence i franske Val d'Isère.

Den 22-årige Lucas Braathen sejrede efter de to gennemløb med tiden 1 minut og 38,14 sekunder, hvilket var 0,84 sekunder hurtigere end østrigske Manuel Feller på andenpladsen.

Loïc Meillard fra Schweiz blev nummer tre.

Det var karrierens tredje World Cup-sejr for den unge Braathen.

- Det er en utrolig følelse. Jeg er så glad for at tage min første podieplads i Val d'Isère. Der var en fantastisk atmosfære, og jeg har bare lyst til at gøre det igen, siger Lucas Braathen i vinderinterviewet ifølge nyhedsbureauet NTB.

Samlet set var det sæsonens fjerde norske World Cup-sejr, da den mere rutinerede Aleksander Aamodt Kilde allerede har vundet tre gange, siden sæsonen blev indledt i slutningen af oktober.

Siden da er flere løb blevet aflyst af vejrmæssige årsager.

Aleksander Aamodt Kilde har vundet i styrtløb to gange samt en gang i Super G.

Det rækker dog ikke til føring i den samlede World Cup-stilling, hvor schweizeren Marco Odermatt er i front foran Kilde i kraft af sine foreløbigt tre sejre og to andenpladser.

Så sent som lørdag sejrede Odermatt i storslalomkonkurrencen i Val d'Isère.