Snød foran alle på direkte tv

Norske Stian Berg vil have lavet reglerne om i klassisk langrend og valgte derfor at snyde med vilje

Den norske tv-kanal NRK1 viste det direkte.

Lørdag skulle de norske langrendsløbere ud på 15 kilometer-distancen i klassisk langrend.

Undervejs på løjpen er der indlagt zoner, hvor det er forbudt udelukkende at bruge sine stave til at få fremdrift. Det var 27-årige Stian Berg dog ganske ligeglad med.

Han valgte bevidst at stage sig gennem samtlige 15 kilometer i en form for protest. Berg gennemførte løbet, men da han kom i mål, blev han naturligvis diskvalificeret.

- Jeg synes, at hver enkelt burde bruge sine styrker. For nogle er det at bruge fæste (så skiene ikke glider tilbage, når man sætter af, red.). For andre er det at stå på glatte ski. Det ville være fedt at se det sidste lidt oftere, siger han til norske Dagbladet.

Når en langrendsløber stager sig frem, er det en fordel med glatte ski, så der ikke er noget fæste under skiene til at give modstand i sneen.

Med sin protest håbede han at få gang i en diskussion om reglerne.

Dagbladet har efterfølgende talt med juryleder Marte Aagesen Trondsen, der svarede kortfattet.

- Vi vil ikke give mere fokus til nogen, der bevidst snyder i et skiløb.