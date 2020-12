Snød med vaskeklude i underbukserne

Finske skihoppere er gået til yderligheder for at få en fordel, afslører landstræneren

En meget spektakulær sag om snyd i skihop har set dagens lys i Finland.

Her har Petter Kukkonen, der er landstræner i nordisk kombineret (skihop kombineret med langrend, hvor udøverne starter i jagtstart med afstand baseret på skihoppet, red.), nemlig erkendt, at han har opfordret sine landsholdsudøvere til at omgå reglerne - på en ganske bestemt måde.

Han har nemlig opfordret dem til at komme karklude og vaskesvampe i deres underbukser ...

Og hvorfor nu det?

Jo, et stort skridt kan nemlig give en fordel i skihoppet. Her er nemlig særligt strikse regler i forhold til dragternes størrelse. Eksempelvis skal området omkring skridtet følge kroppen tæt, da en for stor dragt kan give hopperen et meget længere svæv - i praksis en fordel på op mod ti procent.

På grund af dragtens udformning er benlængden det eneste sted, der kan snydes markant: Benlængden skal forkortes, så skridt-arealet kan forøges.

Også tyske hoppere har tiltrukket sig opmærksomhed. Her er det Markus Eisenbichler, der demonstrerer hængerøv i hopdragten. Foto: Emmi Korhonen/Reuters/Ritzau Scanpix

Og det gør man altså lettest ved kunstigt at forstørre indholdet af sine underbukser, når Det internationale skiforbund, FIS, kontrolmåler.

Ved World Cup'en i weekenden i finske Ruko blev den suveræne nordmand Jarl Magnus Riiber diskvalificeret på grund af en for stor dragt, hvilket har rejst debatten igen.

Finske kommentatorer bemærkede, at også de finske hoppere stillede i dragter, hvor skridtområdet var bemærkelsesværdigt stort og altså dannede nok areal til at hjælpe hopperne i svævefasen.

Først ville landstræner Petter Kukkonen ikke kommentere de iagttagelser, men gik senere til bekendelse til den finske tv-station YLE:

- Finland er en del af problemet. Jeg skammer mig over, at det skete, og vi agerede svigfuldt og strakte reglerne. I den forstand er jeg en dårlig person, og jeg tager ansvaret for sagen, hvis den bliver rejst, siger Kukkonen.

Over for avisen Ilta-Sanomat erkender han, at det drejede sig om at komme vaskeklude og -svampe i underbukserne:

- Oplysningerne er sande. Tirsdag i sidste uge havde vi en FIS-opmåling i Ruka, hvor vi besluttede os for at snyde. Jeg tager ansvaret for, at hoppere har proppet vaskeklude i deres underbukser til opmålingen.

- Med dem fik vi strakt målingen yderligere et par centimeter. Men hjælp fra svampe er der opnået yderligere syv-otte centimeter, hvilket betyder, at fordelen til skidelen er i størrelsesordenen et minut, siger Kukkonen, der sidestiller opmålingssnyd med kemisk doping.

Ikke alle finner snød. Deres bedste mand, Ilkka Herola, nægter at have benyttet en større dragt, hvilket også understreges af billederne fra Ruko.

- Petter Kukkonen har ikke tjekket mine underbukser, og jeg har ikke fyldt dem med vaskeklude, siger han.

FIS har endnu reageret på den finske tilståelse.

