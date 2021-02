Sol i lange baner: Frygter mareridt

Det har været frostkoldt med masser af sne i hele Europa de seneste mange uger, men i den kommende uge når VM i de nordiske skisdiscipliner begynder, så ændrer vejret sig fuldstændig.

Vejrudsigten for VM-værtsbyen Oberstdorf melder om temperaturer omkring 20 grader, og så kan løjperne i Tyskland gå helt i opløsning.

- Det bliver et helt umuligt føre og vil være et mareridt.

- Man kommer til et punkt, hvor sneen mister snekonsistensen. Hvis man får 14 dage med 15-20 varmegrader langt nede i Tyskland, så bliver det et problem, siger Petter Skinstad, der er langrendsekspert hos norsk TV2.

Sådan så VM-byen ud omkring nytår. Foto: Frank Hoermann/Ritzau Scanpix

Frygten er, at sneen påvirkes voldsomt af de 20 varmegrader. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Ritzau Scanpix

Håbet er, at temperaturen formår at holde sig under frysepunktet om natten, så smelteperioden bliver kortere.

Også svenske Expressen skriver om det mærkelige i, at hele sæsonen har været løbet i frost og på natursne, og når årets højdepunkt kommer, så bliver det i sol og varme.

Her er frygten dog ikke helt så stor.

- Hvis varmen var kommet allerede nu, så havde det været et problem, men der er så meget sne i området, at man kan flytte noget, siger den svenske smørechef Petter Myhlback.

Han ser kun det varme vejr som en fordel for Sverige, og selv glæder han sig.

- Jeg er så træt af det kolde vintervejr. Det har været minus 20 grader i en måned, og mit luftrør er helt arret, så nu vil jeg bare ned og trække vejret i noget varm luft. Det bliver så rart, siger han.

Verdensmesterskabernes første medaljer uddeles torsdag 25. februar, når både kvinder og mænd har sprint, mens det hele sluttes 7. marts med mændenes 50 kilometer-distance.

Svenskerne forventes at give norske Therese Johaug kamp til stregen ved VM. Foto: FREDRIK SANDBERG/Ritzau Scanpix

