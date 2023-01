Stjerne i kæmpe brøler: - Jeg skammer mig

Hun gik pludselig i panik.

Emma Ribom stod i startområdet, da det gik op for hende, at hun manglede noget. Af særdeles vigtig karakter.

Den svenske langrendsløber var på nippet til at tage hul på sprintfinalen i Livigno, men modsat hendes konkurrenter havde hun ikke noget startnummer på ryggen.

Det lå ude på toilettet!

Det er Aftonbladet, der fortæller den opsigtsvækkende historie, som for Riboms vedkommende fik en bedre afslutning end begyndelse.

Hun slap med en advarsel for den uheldige indledning på finalen og formåede at sikre sig tredjepladsen. Og det var den svenske stjerne ganske godt tilfreds med omstændighederne taget i betragtning.

Emma Ribom ses her under OL i 2022. Foto: Aaron Favila/Ritzau Scanpix

Det lod Ribom fortælle i et interview med Viaplay, som Aftonbladet citerer. Her fremgår det også, at det vil tage lidt tid, før hun kommer sig over den dramatiske optakt.

- Jeg skammer mig. Man skal ikke glemme sit startnummer. Det kommer nok til at tage et stykke tid at fordøje episoden. Jeg glemmer det ikke igen, siger Ribom.

Den 25-årige langrendsløber forklarer, at hun gik i panik i startområdet, da det - to minutter før afgang – gik op for hende, at hun havde glemt den vigtige lap. Ribom erkender også, at hun havde svært ved at give slip på episoden, da disciplinen var vel undervejs.

På den led var en tredjeplads et ganske fornuftigt udbytte for svenskeren, der tilmed gjorde comeback i Livigno efter sygdom.

Hun har allerede flere sejre i bagagen i denne sæson, som hun åbnede med to triumfer i træk.