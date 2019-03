Stjernen chokerer: Jeg bloddopede mig

Verdensmesterskaberne i nordisk skisport blev præget af dopingindrømmelser, razzia og de allerede nu berømte billeder af Max Haukes blodtransfusion.

Og dopingens mørke skygger fortsætter med at drive ind over sporten, selvom mesterskaberne i Seefeld er slut.

Mandag gik estiske Algo Kärp til bekendelse overfor avisen Õhtuleht.

- Jeg vælger at stå frem, selvom jeg risikerer at ødelægge mange relationer. Jeg kan ikke leve med mig selv, hvis jeg ikke fortæller det her. Jeg angrer utrolig meget over, at jeg tog så dum en beslutning, siger han til avisen.

Som tilfældet var med holdkammeraten Karel Tammjärv, der var blandt de udøvere, der blev taget i en razzia under VM, forklarer Kärp, at misbruget begyndte for to et halvt år siden - i sommeren 2016 - da han blev sat i forbindelse med den tyske læge Mark Schmidt.

- Det var vores træner, Mati Alaver, der satte os i kontakt med hinanden. Det var ikke på mit initiativ, fortæller han.

Det hjalp ikke

Ideen var ikke overraskende, at han ønskede at forbedre sine resultater. Ofte havnede Algo Kärp omkring 20. pladsen, og derfor gik han drastisk til værks.

- Jeg troede virkelig på, at bloddopingen skulle hjælpe mig op i top 10-placeringerne, men faktum er, at det ikke hjalp. Det er ret ironisk, at mine bedste resultater kom, da jeg var ren, kommer det ikke uden sort humor fra Algo Kärp.

- Da jeg begyndte at dope mig, havnede jeg i en bølgedal. Det hjalp helt tydeligt ikke ret meget. Da jeg stoppede igen i sommer, indså jeg, hvor dum jeg havde været, fortæller han.

- Jeg har bedraget alle, som stolede på mig. Min familie, mine venner, sponsorer og folk derude, siger han.

Under VM blev fem udøvere taget under en razzia. Ud over Hauke og de to estere drejede det sig om Aleksej Poltoranin fra Kasakhstan, østrigske Dominik Baldauf samt Kärps landsmand Andreas Veerpalu.

Al opmærksomhed retter sig nu om Mark Schmidt, der menes at være bagmanden i et større doping-netværk. I forbindelse med razziaen i Seefeld kom det frem, at han opbevarede specialdesignede frysere i sin garage i den tyske by Erfurt, hvor der er blevet fundet i omegnen af 40 poser med blod, der menes at stamme fra sportsudøvere.

Kyllingens udstyr

Indholdet er af myndighederne i gang med at blive undersøgt.

Skandalen trækker tråde ind i cykelsporten, hvor de to ryttere Stefan Denifl og Georg Preidler har indrømmet bloddoping. Også disse har været i forbindelse med Mark Schmidt, der har leveret ekspertise og udstyr - blandt andet den blodcentrifuge, Michael Rasmussen mandag fortalte om til Ekstra Bladet, og som har tilhørt ham.

Den er havnet hos ham via den tidligere sportsagent Stefan Matschiner. Det har Matschiner selv forklaret. Både til Michael Rasmussen og det østrigske nyhedssite nachrichten.at.

Ekstra Bladet har desuden talt med ARD's dopingjæger Hajo Seppelt, der føler sig overbevist om sammenhængen.

- Jeg har ikke bevis for, at der er tale om det samme udstyr, men det er temmelig sandsynligt, at det er tilfældet, sagde han mandag.

- Jeg vil anse det for at være endog højst sandsynligt, at der er tale om det samme udstyr. Hvis ikke, så findes der i den aktuelle sag to sæt udstyr, og det tvivler jeg på, at der gør, idet udstyret er temmelig kostbart, sagde Seppelt.

