Stjernen opdagede en ny kropsdel

Skiskyttestjerne gjorde store øjne, da det gik op for hende, hvorfor hun blev ved med at have ondt

- Ja, jeg er heldig, kommer det fra den norske skiskyttestjerne Tiri Ekchoff, da hun bliver interviewet af avisen Dagbladet.

Hun har i flere år kæmpet med urinvejsinfektioner. Det har hun fortalt om flere gange, og så sent som i august måtte hun melde fra til et stævne på grund af smerter.

Til sidst var det dog så slemt, at hun kastede op og besvimede i badet.

Det fortæller hun i podcasten ’Kant ut’, som hun begår med holdkammeraten Ingrid Landmark Tandrevold.

Hun kom til gynækologen i sidste uge, og det kastede ny viden af sig.

Det viser sig, at den 30-årige stjerne har et ekstra nyrebækken…

Det betyder, at kroppen har to udførselsgange fra nyrerne i stedet for én, som sundhed.dk skriver. Og et helt normalt symptom kan være hyppige urinvejsinfektioner.

Det kan dog også være både feber og smerter i lænd og mave.

Tiril Eckhoff jubler over sejren ved kvindernes World Cup-afdeling i Tjekkiet i marts. Foto: Petr David Josek/AP/Ritzau Scanpix

Det er ikke unormalt med misdannelser i urinvejene, og mange gange har det ingen praktisk betydning for hverken livskvalitet eller livslængde.

Eckhoff lægger du ikke skjul på, at man som kvinde nok bør blive undersøgt.

- Er du en kvinde mellem 25 og 69 år, så må du blive undersøgt. Enten finder du ud af, om du er rask, eller også opdager du en ekstra kropsdel, som jeg, siger hun.

Til Dagbladet bekræfter hun:

- Ja, jeg er så heldig at have et ekstra nyrebækken, så det må jeg være frontkæmper for, siger hun til avisen.

