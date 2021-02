Stjernen raser: - Kys mig i røven

Lara Gut-Behrami kom til at tale over sig for snurrende kamera, da kvindernes VM-løb i Super-G tirsdag blev aflyst og udsat

Tågen hænger tungt over italienske Cortina d'Ampezzo, der i disse dage afholder VM i de alpine skidiscipliner.

Måske hænger den også over hovedet på schweiziske Lara Gut-Behrami, der tirsdag havde noget af et udfald for et snurrende tv-kamera.

Grunden var faktisk tågen. Mandag kostede den udsættelse af kvindernes kombinationskonkurrence, og tirsdag måtte de kvindelige løbere i Super-G vente længe, inden også den disciplin blev aflyst og udsat.

Her er 29-årige Gut-Behrami storfavorit, og det ærgrede hende tydeligvis, at konkurrencen ikke skulle afholdes som planlagt.

Ude på pisten taler hun med en om beslutningen - foran et tv-kamera fra schweiziske SRF, som hun ikke ved optager.

- Jeg burde sige undskyld. Og gå til præsidenten og sige, at løjperne er gode og sådan noget. Kys mig i røven, siger hun ifølge Blick.ch, der også har optagelsen.

Sammenhængen er ikke helt klar - der spekuleres i, at hun for et par uger siden spurgte, om hun skulle lyve og undskylde den dårlige piste i Crans-Montana - men budskabet er ikke til at tage fejl af.

Det skabte noget af et drama i Crans-Montana, men indtil videre er det gået upåtalt hen i Cortina d'Ampezzo.

Her er kvindernes Super-G rykket til torsdag formiddag - fortsat med Lara Gut-Behrami som storfavorit til at vinde sin første VM-guld. Hun har i forvejen tre VM-medaljer af sølv og to af bronze.

Lara Gut-Behrami er vant til sejrens sødme. Hun fører World Cup'en i Super-G og er samlet nummer to inden VM. Foto: Christof Stache/AFP/Ritzau Scanpix

