Stjernen rystet: Det gør jeg aldrig igen

Historien om den norske langrends-stjerne Therese Johaugs sensationelle dopingdom gik for nogle år siden verden rundt.

Især fordi hun brød sammen på et pressemøde, og fordi hun til sin død afviser at have gjort det med vilje.

I sidste måned befandt hun sig pludselig i en lignende situation, som den hun var i tilbage i 2016. Hun havde pådraget sig en overbelastningsskade og meldte afbud til den norske Toppidrettsveka i august.

I 2016 førte det til, at hun tog til Val Senales, hvor hun, som hun selv siger, havde en krop, der var i ubalance. Hun fik solstik den første dag og derpå feber. I den proces benyttede hun sig så af den læbepomade, der viste sig at indeholde det forbudte stof clostebol.

Det viste sig siden i en dopingtest, og Johaug endte med halvandet års karantæne, efter sagen havde været forbi både Antidoping Norge og den internationale sportsdomstol, CAS.

Johaug fortalte på et pressemøde i oktober 2016, at hun var testet positiv. Foto: Hakon Mosvold Larsen/NTB/AP/Ritzau Scanpix

Foto: Hakon Mosvold Larsen/NTB/AP/Ritzau Scanpix

- Jeg har lært, at jeg ikke vinder noget ved at presse en i forvejen slidt krop. Jeg skulle aldrig være taget til den samling, fordi min krop var så slidt. Man ender bare med at bryde sig selv ned, siger hun til avisen Dagbladet.

- Hvis jeg var 20 år og stod uden den erfaring, jeg har nu, kunne det være gået galt igen. Jeg har lært, at jeg aldrig skal pine min krop, når den er slidt ned. Det har jeg lovet mig selv efter de 18 måneder, jeg var udelukket, siger hun.

Hun vendte retur til langrend i foråret 2018 og viste ved VM året efter, at hun for alvor var tilbage ved at vinde tre guld- og en sølvmedalje ved mesterskaberne i Østrig.

