Stjernen skræmt: Må have vagter på

- Nej til helikopter! Nej til OL!

Råbene ved VM i alpint skiløb i franske Courchevel var rettet direkte mod Mikaela Shiffrin – og kom fra aktivistgruppen Extinction Rebellion, der knokler for en renere planet.

Årsagen var, at Shiffrin havde benyttet sig af en helikopter for at komme fra Méribel til Courchevel under mesterskaberne, og det faldt aktivisterne for brystet.

Tilråbene førte til, at Shiffrin takkede ja til politibeskyttelse, skriver det østrigske nyhedsbureau APA.

Også selvom det ikke passede.

Klima-aktivisterne havde taget fejl. Shiffrin var ikke med i nogen helikopter, skriver den schweiziske avis Blick.

Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Leonhard Föger/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun havde fået tilbuddet, men på grund af hensyn til klimaet valgte den 27-årige amerikaner at takke pænt nej og kørte derfor den 40 minutter lange tur i bil mellem de to skisportssteder, der afholder VM.

Annonce:

Og ironien bliver mere skør endnu. For netop Shiffrin har for nylig sendt et brev med støtte fra 142 andre skiløbere til det internationale skiforbund, FIS, og givet udtryk for, at hele den alpine afdeling af World Cup'en bør organiseres langt mere bæredygtigt.

- Vi ser, at verden ændrer sig. Vi ser også effekten på vores sport.

- Jeg vil gerne have, at fremtidige generationer får lov at opleve vinter og er i stand til at gøre det samme som mig, udtalte Shiffrins kæreste og kollega, norske Aleksander Aamodt Kilde, til nyhedsbureauet AP.

Shiffrin er den helt store stjerne ved VM, og hun vandt sølv i Super-G efter italienske Marta Bassino.

Verdensmesterskaberne fortsætter til 19. februar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Er du klar til i aften?