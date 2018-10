Stjernens form chokerer: Tilbudt ny sportsgren efter en time

Hun har ti VM- og OL-medaljer i langrend, men nu viser hun sig så stærk, at hun er tilbudt at være med ved de nationale mesterskaber i styrkeløft

I februar vandt hun OL-sølv i kvindernes 30 kilometer langrend i Pyeongchang og fra tidligere har hun seks VM-medaljer og tre yderligere OL-medaljer, men op til den nye sæson kommer den finske verdensstjerne Krista Pärmäkoski i endnu bedre form.

Det viste sig, da den 27-årige skiløber for nylig var hjemme i Lahti og stødte på nogle styrkeløftere.

- Der var nogle fyre, der tænkte på, hvor meget skiløbere mon kunne løfte i bænkpres, så det bestemte jeg mig for at teste, siger Pärmäkoski til Iltalehti.

Pärmäkoski med OL-sølvet i februar - efter Marit Bjørgen og før Stina Nilsson. Foto: AP

Der var tale om en særlig form for bænkpres - kaldet militær bænkpres, hvor man i stedet for at have fødderne i jorden holder dem op i luften.

- Jeg lavede 34 repetitioner med 40 kilo. Styrkeløftforbundet forsøgte at få mig til at stille op i de finske mesterskaber i næste uge, men jeg takkede nej, for jeg er på træningslejr her, griner den finske ski-stjerne.

Pärmäkoskis træner, Matti Haavisto, er ikke overrasket.

- Hun er blevet ekstremt stærk gennem de seneste år, siger Haavisto.

Årets World Cup i langrend indledes 24. november i finske Ruka og slutter sidst i marts i Canada, mens der sidst i februar er VM i østrigske Seefeld.

