Stjernens mareridt: Den værste besked

Skiløberen Kjetil Jansruds sæson på pisterne er slut, nærmest før den er begyndt.

Den tidligere OL-guldvinder i Super-G er således kommet til skade med sit knæ, og det betyder, at han blandt andet misser legene i Beijing næste år.

Det oplyser Det Norske Skiforbund.

36-årige Kjetil Jansrud afviser dog, at det samtidig er afslutningen på karrieren.

- Sæsonen er ovre, men jeg er motiveret i forhold til at gøre det arbejde, der er nødvendigt for at komme tilbage, siger Kjetil Jansrud.

Kjetil Jansrud er kommet til skade med knæet. (Arkivfoto) Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

Den stærke skiløber pådrog sig en skade på korsbåndet og et andet ledbånd i knæet, da han fredag kørte et World Cup-løb i Beaver Creek i USA.

Det Norske Skiforbund oplyser, at en operation er nødvendig for at få styr på ledbåndet, mens det endnu ikke er afklaret, hvad der skal ske med korsbåndet.

Det estimeres, at Kjetil Jansrud er ude i mellem seks og ni måneder.

Nordmanden vandt guld i Super-G ved OL i Sotji i 2014. Han vandt bronze i samme disciplin fire år senere, hvor han også vandt sølv i styrtløb.

I 2019 vandt han VM-guld i styrtløb.