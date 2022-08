Stortalent dræbt i ulykke

Den 19-årige langrendsløber Hana Mazi Jamnik omkom torsdag efter på en rulleskitur at være blevet påkørt af en lastbil i en tunnel

Langrendsverdenen og i særdeleshed den slovenske er ramt af sorg. Torsdag blev et af Sloveniens helt store talenter nemlig dræbt i en trafikulykke.

Det skete i Norge i Botheitstunnelen, hvor 19-årige Hana Mazi Jamnik blev påkørt af en lastbil, da hun var på en træningstur med landsholdet.

- Udøverne på det slovenske landshold var på træningstur sammen med den 19-årige, da ulykken skete. Hun lå sidst af udøverne.

- Jeg ved ikke, om de andre passerede gennem tunnelen, men hvis de har fulgt samme rute, så vil jeg antage det, siger politifuldmægtig Lars Christian Hoff til VG og pointerer, at ingen af landsholdskollegerne har set ulykken.

Føreren af lastbilen er blevet frataget sit kørekort og sigtet for uagtsomt manddrab, og hans forsvarer forklarer, at han nægter sig skyldig i anklagerne.

Annonce:

Politiet undersøger sagen og vil bruge resten af ugen på at afhøre vidner og foretage tekniske undersøgelser, der umiddelbart indikerer, at lastbilen har kørt ind i Jamnik og altså ikke, at hun skulle være kommet ud på vejen og selv søgt kontakten.

Hana Mazi Jamnik var et stort langrends-talent. Foto: JWSC

Jamnik, der i september blev juniorverdensmester i rulleski, var i Norge, da hun i sidste uge deltog i Blinkfestivalen i Sandnes, der er et sommerstævne på rulleski over flere dage. Og i denne uge var hun blevet i Norge med landsholdet, der trænes af den tidligere norske stjerne, Ola Vigen Hattestad.

Sidste år blev hun nummer 12 til junior-VM på sne, og hun var spået en stor fremtid som langrendsløber.

Men sådan skulle det ikke gå, og i Slovenien begræder man naturligt nok tabet:

'Hana, du vil altid være i vore tanker. Vi vil savne dig,' skriver det slovenske skiforbund på sin hjemmeside.

Ulykkernes detektiv: Jim løser vejens gåder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Desuden kan du høre det seneste bonusafsnit om 'FIFA’s forbryderalbum' her

Bonus: FIFA’s forbryderalbum – One Dollar Jack