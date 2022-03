Stortalent dræbt: Stop den forbandede krig!

Internationale stjerner er i sorg over Yevhen Malyshevs død i krigen mellem Ukraine og Rusland

Det vakte international opsigt, da det kom frem, at den 20-årige skiskytte Yevhen Malyshev ville gå i krig for Ukraine efter Ruslands invasion sidste uge.

Og opmærksomheden var ikke mindre, da Malyshev nogle få dage senere blev slået ihjel - ligesom anslået omkring 2000 andre ukrainere også er blevet det i konfliktens første uge.

Det var Ukraines skiskytteforbund, der kunne fortælle nyheden:

- Forbundet må fortælle om Yevhen Malyshevs tragiske dødsfald. Vi sender vores dybeste kondolencer til hans familie og efterladte. Altid husket, skriver man.

Udelukket på ubestemt tid

Det fik efterfølgende den internationale skiskytteunion, IBU, på banen - i mere kradse vendinger rettet mod Rusland og Belarus.

- Vi fordømmer endnu en gang Ruslands angreb og den støtte, der kommer fra Belarus, lød det kortfattet i en melding i timerne efter nyheden om Malyshevs dødsfald.

I kølvandet på den besked meddelte IBU i øvrigt, at alle skiskytter fra Rusland og Belarus er udelukket på ubestemt tid fra internationale konkurrencer.

Den norske stjerne Tiril Eckhoff blandede sig i koret på Instagram:

- Stop den forbandede krig! Denne unge skiskytte Malyshev døde, mens han forsvarede sit land. Denne unge mand var nødt til at gå i krig. Den mand skulle have bevaret sin ungdom, deltaget i skiskydning, ikke endt sit liv på den måde i krig. Mit hjerte er knust, skriver norske Tiril Eckhoff på Instagram.

'Det er så forfærdeligt'

Til norsk TV 2 skriver hun i en sms:

- Det er så forfærdeligt, en 19-årig skal ikke opleve sådan noget. Han skulle have lov at være ung og hænge ud med sine venner.

Og hendes svenske kollega Sebastian Samuelsson siger til svensk radio:

- Hele situationen er beklagelig og forfærdelig på alle måder, men det er klart, at når man hører, at det er en skiskytte, bliver man ekstra berørt, og det kommer lidt tættere på, siger han.

Yevhen Malyshev, der i årevis var kendt som én af de største talenter i international skiskydning, valgte allerede i 2020 at stoppe på topplan for at gå ind i hæren.