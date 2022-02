Stortalentet er flygtet: Frygter fængsel

Frygt for indespærring og det, der er værre, har fået stortalentet Darya Dolidovich til at forlade hjemlandet Belarus (tidligere Hviderusland) sammen med sin far.

Det sker, efter det nationale skiforbund har frataget hende muligheden for at konkurrere – som en direkte konsekvens af faderens deltagelse i en demonstration i 2020 mod præsident Alexander Lukashenko.

Faderen, Sergei, der har deltaget i OL hele syv gange som langrendsløber, er overbevist om, at både han og Darya ville være bag lås og slå, hvis de var blevet i Belarus. Alene på grund af deres politiske overbevisninger, der altså ikke peger i samme retning som præsidentens.

Det fortæller Sergei i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

- Darya blev frarøvet sine muligheder for at deltage i konkurrencer. Jeg kan ikke se, at hun kan fortsætte sin karriere i Belarus, siger han.

- Vi kunne blive anklaget for at stå bag en demonstration og råbe slogans og så ganske enkelt blive sendt i fængsel, siger han.

Afventer stadig svar

I januar fortalte Darya, at det belarusiske skiforbund havde deaktiveret hende FIS-kode, som ellers er nødvendig for at deltage i internationale konkurrencer under det internationale skiforbund, FIS.

Forsvaret fra det nationale skiforbund hed, at deaktiveringen skete efter opfordring fra landets langrendsunion. Men mere specifikt bliver det ikke.

FIS efterspurgte derpå det belarussiske forbund om yderligere oplysninger i sagen, men til Reuters siger en talsmand fra det internationale skiforbund nu, at man aldrig har hørt mere.

Reuters har naturligvis forsøgt at få en reaktion fra såvel det nationale skiforbund som langrendsunionen. I skrivende stund er der dog ikke kommet svar …

Vender ikke hjem

Det er så sandelig ikke første gang, en topidrætsmand er i konflikt med diktaturet i Belarus. Sidste år hoppede Krystsina Tsimanouskaya under stor mediebevågenhed af under OL i Tokyo, mens langrendsløberen Sviatlana Andryiuk fik frataget sin FIS-kode op til OL-kvalifikationen til legene i Beijing, så hun ikke kunne kvalificere sig.

Krystsina Tsimanouskaya efter ankomsten til Polen i august. Foto: Darek Golik/Reuters/Ritzau Scanpix

Gymnasten Semyon Bukin blev anholdt i november 2020 efter en protestmarch og efter eget udsagn udsat for tæsk og udsultning gennem flere dage i et fængsel. Han forlod landet et par uger senere. Den tidligere verdensmester i thaiboksning og kickboksning Vitaliy Gurkov bor i Kiev og kommer ikke hjem lige med det samme.

Det samme gælder for den tidligere toptræner i håndbold Alexander Opeikin, anføreren for det kvindelige basketlandshold, Katsiaryna Snytsina, samt sølvvinderen i tikamp i 2008-legene i Beijing, Andreu Krauchanka.

I november blev verdensmesteren i freestyle-skiløb Aliaksandra Ramanouskaya anholdt for at have skrevet under på et åbent brev, hvor mere end 2000 sportsudøvere, trænere og andet godtfolk med tilknytning til sport anklagede Lukashenko for valgsvindel.

Lukashenko fik godt 80 procent af stemmerne ved valget, men han har selv afvist, at der skulle være urent trav ...