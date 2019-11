Superstjerne i 'nøgen-kjole' til egen premiere

Eks-skistjernen vakte opsigt ved premieren på sin egen film 'Lindsey Vonn: The Final Season'

Hun var et stort smil før fremvisningen af den nye film om hendes sidste aktioner som skidronning.

Den firefoldige olympiske guldvinder ankom til 'Lindsey Vonn: The Final Season' i en såkaldt 'nude dress', som udmærker sig ved at se ud til være gennemsigtig - dog er de private dele dækket på diskret vis.

I traileren til filmen fortæller hun, at hun skal til at træffe den sværeste beslutning i sit liv. Det sker i forbindelse med VM tidligere på året, hvor hun endte med at få en bronzemedalje med hjem.

Det gjorde hende i øvrigt til den eneste kvindelige skistjerne, der fik medaljer ved seks forskellige VM.

I filmen kommer man med bag kulissen og ser, hvordan hun kæmper med de mange skader, der til sidst satte en stopper for hende.

- Folk ser den glamourøse del, men de ser ikke de ting, som gør det meget svært rent følelsesmæssigt, har hun udtalt.

Hun var glad for fremmødet ved premieren og især en mand gjorde stort indtryk, nemlig skuespilleren Douglas Johnson, som hun har arbejdet sammen med på andre projekter.

- Jeg kan ikke udtrykke, hvor glad jeg er for støtten fra alle mine travle venner, især The Rock. Du har reddet min aften. Tak, skrev hun på Instagram.

Den 35-årige amerikaner kan opleves på HBO fra 26. november.

Se billederne her: Vonn for fræk til USA

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj