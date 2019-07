Superstjernen viser frem: Kom med i den vanvittige luksusvilla

Den unge smukke skisportsstjerne Mikaela Shiffrin er blevet den heldige indehaver af en lækker luksusvilla i Colorado, som hun viser frem for offentligheden

Den 24-årige amerikanske skistjerne Mikaela Shiffrin viser stolt sit nye hjem frem i et tv-indslag i The Today Show på NBC.

Hendes nye adresse er i det amerikanske Edwards, Colorado. Hun deler luksusvillaen med skistjerne Mathieu Faivre og sine forældre.

- Da jeg kun er hjemme to gange om året, er det vigtigt for mig at være tæt på min familie, fortæller Mikaela Shiffrin til det amerikanske tv-program 'The Today Show'. Det fortæller schweiziske blick.

Hele hjemmet har den unge skistjerne selv designet med inspiration fra hendes ture rundt i hele verden.

- Det fedeste er, at jeg ser ting overalt i verden, som jeg elsker, og nu er det muligt for mig at lade det hele flyde ind i mit hjem.

Mikaela ledte længe efter en sofa, man både kan tage en lur i, invitere gæster til at sidde samlet i og se tv i. Foto: Privatfoto

Væggene i skistjernens smukke stue er eksempelvis lavet af træ, der er importeret fra Østrig. Og på sin Instagram-profil får Mikaela da også takket de mange mennesker, der har været med til at designe og bygge den flotte villa. Hun skriver bl.a.:

'Jeg vil gerne give en kæmpe tak til alle, der har været involveret i at lave mit drømme hjem. især Jim Guida og Alvarro Carrilo for al deres opfindsomhed i forhold til at få alle mine ønsker opfyldt og integreret (mens jeg selv rejste verden rundt og konkurrerede) i villaen, der også er miljøvenlig.'

Mikaela er heller ikke bleg for at vise sine mange medaljer fra diverse verdensmesterskaber og discipliner frem på en af sine vægge i villaen. hvis man vil se hendes olympiske medaljer, skal man over i en kasse i hendes omklædningsrum.

I sit køkken har Mikaela en kæmpe køkken-ø med en bordplade, der kan tændes og slukkes. Når bordpladen er tændt, ligner den frossen is på en gletsjer.

- Når man kigger, så ligner det is, som på en gletsjer, fortæller ski-stjernen.

- Mit mål har altid været at være den bedste i verden, fortæller Shiffrin, der er den nuværende regerende verdensmester i slalom og også vinder af World Cup'en i disciplinen.

Et af skiløberens ynglingsopholdssted i villaen er med den formidable udsigt ved svømmingpoolen, hvor hun kan tage en dukkert og slappe helt af.

