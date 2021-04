Svensk skidronning: - Her snød jeg døden

Det kunne være gået helt galt, men allerede dagen efter, var skidronningen tilbage på de stejle piste.

Anja Pärson, der er en af verdens største skilegender, fyldte søndag 40 år.

I den forbindelse bringer Aftonbladet et interview med svenskeren. Her fortæller hun om styrtet under OL i Vancouver i 2010, hvor hun mistede kontrollen over skiene og fløj 60 meter.

- Da jeg stod der og var styrtet, var min største frygt ikke at få lov til at deltage den næste dag. For mig var det et must at gøre alt, hvad jeg kunne, for at kunne starte den næste dag.

- Men at det blev til en medalje var utroligt, når jeg ikke havde nogen følelse i mit venstre ben. Smerten gjorde hele mit ben følelsesløst, og en nerveskade fik mig til ikke at føle min fod.

Artiklen fortsætter under billederne...

Foto: Gero Breloer/Ritzau Scanpix

Den svenske stjerne jagtede en medalje i alpinløb, da hun styrtede. Foto: Gero Breloer/Ritzau Scanpix

Det var hårdt for Pärson at stille til start igen dagen efter styrtet.

- Jeg var bange. Jeg havde snydt døden dagen før. Det var en enorm mental belastning at overvinde frygt, smerte og nervøsitet.

Trods styrtet dagen inden blev det til bronze i kombinationen styrtløb og slalom.

I sin karriere vandt ud seks OL-medaljer - den ene af guld i Torino i 2006.

Det blev desuden også til 13 VM-medaljer, inden Anja Pärson stoppede karrieren i 2012.

Efterfølgende har hun arbejdet som ekspertkommentator og deltaget i flere tv-programmer.

