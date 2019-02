Svensk talent i besynderligt nøgen-stunt

De svenske langrendsløbere Viktor Thorn og Calle Halfvarsson har gjort opmærksom på sig selv i løbet af verdensmesterskaberne i langrend, der foregår i østrigske Seefeld.

22-årige Viktor Thorn lagde onsdag en fræk statusopdatering fra Seefeld på sin Instagram-story. Kun iført strømpesokker står Thorn i den østrigske kulde og ser på alperne.

Viktor Thorn, og hans følgere, nyder udsigten. Foto: Instagram.

Viktor Thorn har haft rygproblemer op til verdensmesterskaberne i Østrig, men har nu fået det en smule bedre, lader det til.

- Før kunne jeg nærmest ikke få tøj på. Nu kan jeg i hvert fald få én sok på, og så må Calle (Halfvarsson red.) hjælpe mig med den anden.

- Jeg ved, at jeg kommer til at høre for det her resten af mit liv, sagde Viktor Thorn ifølge Aftonbladet.

Holdkammerat i kontroversiel musikvideo

Inden Viktor Thorn delte sin nøgne krop med verden, var det en anden svensk løber, der trak overskrifter.

Den tidligere VM-bronzevinder Calle Halfvarsson gjorde opmærksom på sig selv, da han medvirkede i en musikvideo med den norske satire-gruppe 'Helt Ramm' på norske NRK.no.

Videoen er en sviner til Calle Halfvarssons norske konkurrent Petter Northug, hvor Halfvarsson blandt andet saver en papfigur af Northug i stykker, som der efterfølgende bliver kastet op på.

Calle Halfvarsson fortryder at have medvirket i videoen, der er grovere, end han forventede.

- Jeg var blevet lovet, at jeg kunne få lov til at se den først, men det skete ikke. Jeg sagde under indspilningen, at nogle af tingene ikke var okay.

- Jeg vil gerne undskylde, hvis jeg der er nogen, der ikke synes om det.

- Jeg fortryder det i retrospekt. Det blev ikke godt, og jeg bakker det ikke op, siger 29-årige Calle Halfvarsson ifølge Aftonbladet.

Se også: Dansker er under et sekund fra VM-billet

Se også: Skifænomen udligner Stenmarks VM-rekord

Se også: Er du vimmer, en fysik: Kan blive den næste Marit Bjørgen

Se også: Legende-møde fik hende til at ændre tilgang