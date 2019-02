To østrigere afhøres efter dopingrazzia ved ski-VM

To østrigske skiløbere er taget med til afhøring, efter at det østrigske politi onsdag har gennemført en dopingrazzia i forbindelse med ski-VM i byen Seefeld.

Østrigs norske landstræner, Trond Nystad, bekræfter over for norske NRK, at to af holdets løbere er taget med til afhøring efter razziaen på holdets hotel.

Det var den tyske tv-kanal ARD, der første gang kunne berette om dopingrazziaen.

Stationens reporter Hajo Seppelt, som har specialiseret sig i doping og korruption, skriver på Twitter, at østrigsk og tysk politi i en koordineret aktion har slået til flere steder samtidig i både Seefeld og tyske Erfurt.

Baggrunden for aktionen skulle angiveligt være mistanke om doping på flere af holdene.

Ifølge det norske nyhedsbureau NTB har det norske landshold ikke fået besøg af kontrollen.

- Ingen har været hos os, siger Norges landstræner, Øystein Andersen.

Heller ikke det svenske landshold har haft besøg.

Hajo Seppelt skriver på Twitter, at aktionerne i Seefeld hovedsageligt er rettet mod holdene fra Østrig, Estland og Kasakhstan.

Østrigsk politi holder pressekonference om sagen onsdag klokken 15.

