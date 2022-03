To uger efter OL: Nu er han i krig

For lidt under to uger siden dystede han i en skiskydningsdisciplin til Vinter-OL i Beijing.

Nu er Dmytro Pidruchnyi blev indskrevet i nationalgarden i hjembyen, Ternopil, og han skal hjælpe militæret med at forsvare byen mod de russiske styrker.

Han er den bedste ukrainske skiskytte på herrersiden, og i marts 2019 blev han verdensmester i jagtstarten foran norske Johannes Thingnes Bø, der ikke har andet endrespekt for ukraineren.

- Et startskud i Kontiolahti (finsk skiskydningssted, red.) er en kæmpe kontrast i forhold til et skud i Kiev. Det, at han er ved fronten og tager sig af sin by og sit folk, er så stærkt. Det er så langt væk fra den verden, vi kender, og jeg har svært ved at sætte ord på det, siger Bø til NRK.

- Det kommer tæt på, når man kender nogen, der er midt i konflikten. Vi har været konkurrenter, og nu skal han kæmpe for sit liv. Det er et stort skridt tilbage for menneskeheden.

Dmytro Pidruchnyi med hans guldmedajle til VM i 2019. Foto: TT News Agency/Ritzau Scanpix

'Rolige og klar'

NRK kom i kontakt med Pidruchnyi gennem holdets norske smørechef, Ole Bjørn Tretterud. Da de skiltes efter OL, var de usikre på hvad, der ville ske, men de havde lagt planer for resten af sæsonen, i håbet om at det ville gå godt.

- Nu er der pludselig krig. Når jeg taler med mine kolleger i telefonen, er der skud eller brag i baggrunden. Så det kommer meget tæt på, siger Tretterud, der dagligt har kontakt til sine venner i Ukraine.

For det ukrainske skiskydningshold er det netop krigen, der holder dem hjemme. Dmytro Pidruchnyi har modtaget støtte og opbakning på Instagram fra skiskydningsvenner- og fans, men han må ikke vise billeder, fra hvor han befinder sig.

Han har udelukkende været i kontakt med NRK over SMS.

'Vi er rolige og klar til, hvad der måtte komme. Truslen er stor, men der er flest kampe i Kiev lige nu. I de kommende dage vinder vi!' skriver han til NRK.

Ukraine meldte kort efter OL ud, at de suspenderer skiskydningssæsonen som følge af truslen fra nabolandet. Rusland og Belarus trak sig ud af det internationale skidskydningsforbund, efter de forbød begge lande at konkurrere under deres eget flag.