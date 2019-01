Tragisk baggrund: Legenden fik rørende julegave

'Min yndlingsjulegave. Nu kan jeg tage min lille datter med på ski.'

Således skriver den amerikanske ski-legende Bode Miller på Instagram i dagene efter jul, hvor den mange dobbelte guld-vinder viser et billede frem af sin julegave.

Et par ski med billedet af hans datter Emmy påtrykt på oversiden.

I sig selv en sød og iderig julegave, hvis man ikke også kender Miller og datterens forhistorie, som så også gør gaven meget rørende.

For historien bag skiene er endog særdeles tragisk.

I juni 2018 gennemlevede Bode Miller og hans kone Morgan Beck Miller nemlig deres livs største tragedie, da deres 19 måneder gamle datter, Emmy, på frygtelig vis omkom i en forfærdelig drukneulykke i swimmingpoolen i parrets hjem.

Morgan Beck Miller havde besøgt naboen med sin datter, og da Emmy pludselig var forsvundet, begyndte de at lede efter hende. De fandt hende i poolen, angiveligt var hun selv sprunget i, og de begyndte at genoplive hende, mens en ambulance blev tilkaldt.

Hun blev i kritisk tilstand kørt på hospitalet, men hendes liv stod altså ikke til at redde.

En utrolig og ufattelig sorg ramte Miller-familien, der lige siden har kæmpet med smerterne og sorgen over tabet af deres lille datter, Emmy.

'The Millers' og deres fire børn delte i julen et billede på Instagram, hvor de poserede med billedet af deres døde søster/barn. Et tab, man aldrig kommer over, men som de på sigt lærer at leve med.

