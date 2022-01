Troede han var død: Deler vanvittigt øjeblik

Der var et øjeblik, hvor tilskuere, tv-seere, venner og kollegaer troede, han var død.

Så voldsomt var det styrt, norske Daniel-André Tande oplevede, da han i marts ramte jorden i Planica efter et i den grad mislykket skihop.

27-årige Tande overlevede gudskelov.

Han fortalte efterfølgende, at han ikke kunne huske noget som helst fra episoden, hvilket måske er meget godt.

Til Dagbladet fortæller han nu, at han har et billede fra ulykken liggende som baggrundsbillede på sin telefon.

Det åbenlyse spørgsmål til den oplysning er selvfølgelig: Hvorfor?

- For at minde mig selv om, at jeg ikke skal stresse for meget med at præstere. Jeg er ikke her for at vinde hoppekonkurrencer endnu. Måske er jeg på et stabilt niveau næste sæson. Det er jeg ikke endnu. Jeg er her for at nyde det og mærke bakken igen, siger han.

Foto: Srdjan Zivulovic/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: Srdjan Zivulovic/Reuters/Ritzau Scanpix

Foto: AP/Ritzau Scanpix

- Jeg ser det, hver gang jeg åbner telefonen, men jeg tænker ikke så meget over det. Det er for at minde mig om, hvad der skete.

Imponerende comeback

Han brækkede kravebenet og punkterede den ene lunge i styrtet. Han måtte omgående have ilt, da lægeteamet kom ilende til.

Hans genoptræning er gået over al forventning, og det var opsigtsvækkende, at han kunne være med i World Cup-afdelingen i Klingenthal 12. december. Men endnu vildere var det, at han nappede andenpladsen.

Ømhed i kravebenet, hver gang han ifører sig en dragt til en konkurrence, er eneste mærkbare minde fra ulykken.

Han er i øvrigt tilbage i fuld vigør men måtte nøjes med en 18. plads, da firebakketurneringen blev skudt i gang i Overstdorf onsdag.

Han er i deltagerfeltet i dagens berømte konkurrence i Garmisch-Partenkirchen, som du kan følge direkte fra klokken 14 her på sitet - eller på See (tidligere Xee) og Viaplay.