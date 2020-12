Tvunget til abort - skulle have medaljer

Russisk OL-helt fortæller, at hun var gravid, men trænerne ville have medaljer, så det blev en abort

Hun har både OL-guld og OL-sølv og tre gange VM-guld og to VM-sølv i langrend og blev i 1992 den første, der derudover også vandt OL-guld i skiskydning.

Men guldet og sølvet i langrend ved OL 1988 skulle egentlig ikke have været til Anfisa Reztsova, for russeren skulle slet ikke have været med.

Men hun blev tvunget til at få en abort.

- I juni 1987 var vi på træningslejr i Estland. Jeg og min holdkammerat Elena Vaelbe missede vores menstruation. Jeg gik til vores træner Nikolai Lopukhov, og han sendte mig til Tartu på cykel, for træningen var ikke aflyst, siger Reztsova ifølge Russia Today.

- Læger bekræftede min graviditet. Elena var yngre end mig, hun var stadig junior, så hun blev tilladt at få en baby.

- Jeg blev sendt til Moskva for at besøge en gynækolog. 'Hun er gravid, men vi behøver medaljer. Hun skal ikke have den baby. Det er, hvad trænerne sagde', siger Reztsova.

Anfisa Reztsova - til venstre - var blot en af Sovjet-damerne på podiet ved OL 1988. Foto: Ed Andrieski/Ritzau Scanpix

Anfisa Reztsova stoppede sin karriere i 2000 og har efterfølgende indrømmet brug af præstationsfremmende midler.



Hun er i dag 55 år og har både børn og børnebørn. Pudsigt nok har hendes datter Daria Virolaynen også kastet sig over skiskydning og er med i verdenseliten uden dog at have samme resultater som sin mor.

