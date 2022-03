Udsat for hærværk: 'Længe leve Ukraine'

En russisk smørebus er blevet udsat for hærværk. Den er blevet malet over med ukrainske flag og slogans

'Længe leve Ukraine.'

Sådan står der med grafitti på en russisk smørebus i Holmenkollen, der er et skiområde i Oslo. Her bliver den årlige 'Skifest' afholdt, der strækker sig fra fredag til søndag. Udover kampråbet er der også malet ukrainske flag på traileren.

Det er ikke kun hærværk, de russiske atleter er blevet udsat for. De har også modtaget flere trusler, hvilket den norske landstræner for skihop, Alexander Stöckl, ser som uretfærdigt.

Han har snakket med den russiske landstræner for skihop, der gav ham indsigt i, hvad de russiske atleter har oplevet på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine.

- Jeg hørte fra ham, at der har været mange trusler mod russiske skiatleter. Folk, der ønsker at dyrke deres sport, som måske ikke er af samme overbevisning som deres regering, er blevet draget ind i det her. Det, synes jeg, er forfærdeligt, siger Alexander Stöckl til NRK.

Da solen stod op i Holmenkollen onsdag morgen, fandt man den russiske smøretrailer malet over med ukrainske flag og kampråb. Foto: Torstein Boe/Ritzau Scanpix

Trusler i skisporten

Norges skipræsident, Erik Røste, har også modtaget trusler, der er forbundet med russernes deltagelse i konkurrencer.

- Der er kommet trusler fra nordmænd, der siger, at russiske atleter gerne må stille til start, men at de ikke skal komme i mål. Truslerne er der, men for mig er det ikke grund nok til udelukkelse af russerne. Det handler i stedet om at tage stærk afstand fra det, der sker i Ukraine, siger han.

Eftersom bussen stod på offentlig grund, står russerne selv for at melde hærværket til politiet. Foto: Torstein Boe/Ritzau Scanpix

Lederen af langrendsudvalget i FIS (Det Internationale Skiforbund), Vegard Ulvang, mener dog, at udelukkelse af russiske atleter er det rigtige at gøre. Det samme gør Alexander Stöckl.

- I det store billede synes jeg, at Rusland ikke skal kunne deltage, siger Alexander Stöckl.

- Så er spørgsmålet, om der er en middelvej, hvor man kan fjerne flag og andre forbindelser til selve landet, men lade atleterne deltage under eget navn i FIS-regi eller med FIS-flag.