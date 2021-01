Uhyggelige billeder: Stjerner i kulde-chok

Danmark har for alvor fået kulden at mærke over de seneste dage, og natten til lørdag blev den koldeste af sin slags i næsten tre år målt flere steder herhjemme.

Termometret viste 12 grader under frysepunktet omkring Horsens, men det er blot en lille istap i forhold til det, som langrend-eliten samme dag konkurrerede under ved løbet La Diagonela i Schweiz.

Her blev nemlig målt hele 25 minusgrader, da hundredvis af aktører kæmpede sig igennem 65 kilometer snelandskab.

Adskillige valgte at udgå undervejs, og omstændighederne var også direkte sundhedsskadelige. Det måtte flere af deltagerne konstatere på brutal vis efterfølgende.

Der var frostskader på stribe ...

En af de hårdt ramte var norske Andreas Nygaard, der sluttede på andenpladsen i herrernes afdeling.

Søndag er størstedelen af hans fingre fortsat helt hævede af voldsomme forfrysninger. Det fortæller han til norske NRK, som viser billeder af de skadede hænder.

- Det går bedre nu, men i går (lørdag, red.) var de værste timer i mit liv, lød dommen fra den norske profil. der vandt løbet i 2019.

Også på kvindesiden kunne deltagerne fremvise synlige beviser på, at de havde været på en iskold mission.

Den rutinerede svenske profil Britta Norgren har på sin Instagram-konto fået lidt mere end 2.500 'likes' at varme sig på, efter hun har offentliggjort et billede af sine hårdt medtagne fødder.

- Det er ikke altid nok at have varmt tøj på og tå-varmere i skoene. Kulde er noget, vi skal have stor respekt for. Og vi tåler kulden på forskellig vis, skriver hun.

Den ottende udgave af La Diagonela blev afholdt under særlige foranstaltninger som følge af coronapandemien. Kun professionelle atleter deltog, og det blev til svensk triumf hos begge køn.

Oskar Cardin tog sejren i herrernes konkurrence, mens kvindernes løb blev vundet af Jenny Larsson.

