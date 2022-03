Ukrainsk skiløber dræbt i kamp

Yevhen Malyshev var et stort talent inden for skiskydning. Han var kun 20 år, da han blev dræbt i kamp i krigen i Ukraine

- Æret være hans minde. Helte dør aldrig.

Sådan skrev det ukrainske skiskydningsforbund på sin Facebook-side tirsdag aften, hvor det blev klart, at Malyshev er død i kamp mod de russiske styrker i sit hjemland.

Malyshev var værnepligtig i den ukrainske hær og var altså med til at forsvare Ukraine imod invasionen fra Rusland.

Han har tidligere været en del af det ukrainske juniorlandshold.

Yevhen Malyshev er ikke den eneste ukrainske skiløber, som har sat skikarrieren på pause for at forsvare sit land imod den russiske invasion.

Landsmanden Dmytro Pidrutsjnyj er også indtrådt i den ukrainske hær for at forsvare Ukraine. Han blev verdensmester i 2019.

Pidrutsjnyj bekræfter over for det norske medie NRK, at han er i Ukraine for at forsvare sit land imod de russiske styrker.

- Vi frygter intet, siger han.

Han opfordrer til, at alle der kan, skal donere penge eller protestere imod invasionen. Han beder også til, at udenlandske regeringer træder til og hjælper Ukraine.

Den norske skiskytte Johannes Tingness Bø, der har konkurreret imod Pidrutsjnyj ved OL, er bekymret for sine skikolleger.

- At han tager til fronten og beskytter sin by, er så stærkt. Det er så langt væk fra den verden, vi kender, og jeg kæmper for at sætte ord på det. Landet kan være stolt af sine borgere, der stiller op på den måde, siger Johannes Bø til NRK.