Vækker opsigt: Ord sætter sind i kog

Han har sagt det før, og nu siger han det igen: Det er en fejl at udelukke russiske sportsudøvere fra internationale konkurrencer, bare fordi Rusland har invaderet Ukraine.

Den franske skiskytte Simon Fourcade er ikke blevet populær på sine udtalelser. Hverken i hjemlandet eller internationalt, men det har ikke fået ham til at ændre sin holdning.

- Det kommer til at have den modsatvirkende effekt, og det er en fejl, at IBU (det internationale skiskytteforbund, red.) udelukker dem, siger han til RMC Sport.

Det var ellers en enstemmig IBU-bestyrelse, der som mange andre internationale idrætsforbund udelukkede såvel russiske som belarusiske udøvere efter invasionen i slutningen af februar.

- Da de beslutninger var truffet, holdt han (Vladimir Putin, red.) samtaler med dem om, at de ikke måtte sige nej, siger Fourcade med henvisning til, at udøverne fik at vide, at de ikke måtte udtale sig negativt om invasionen.

'De er ikke de ansvarlige'

- De har rigtig meget at miste. Deres frihed inklusive, siger han og understreger sin pointe om, at det ikke er de russiske udøveres skyld, at Putin er gået i krig.

- De er ikke de ansvarlige, siger han i interviewet.

Simon Fourcade er bror til Martin Fourcade, der er en legende i sporten med 13 VM-titler og fem OL-guldmedaljer. Selv nåede Simon aldrig helt samme højder, om end han har været med til at vinde otte World Cup-afdelinger i stafet.

Martin Fourcade er blandt de største skiskytter i nyere tid. Foto: Jussi Nukari/AP/Ritzau Scanpix

De to brødre har, som navnet antyder, en finger med i spillet, når invitationsløbet Martin Fourcade Festival i Annecy afvikles. Og stod det til Simon alene, var det med deltagelse af både russere og belarusere.

'Vi kan se forskellen'

Simon Fourcade var til stede i USA ved VM for juniorer, da arrangører og trænere smed de russiske deltagere ud, fordi Rusland var gået ind i Ukraine.

Det gjorde ondt på Fourcade, der som modreaktion limede et russisk flag på båsen, hvor skiene bliver vokset. Det blev fjernet. Selvfølgelig gjorde det det.

Men Fourcade fortsatte sin moddemonstration og limede tre streger i de rigtige/forkerte farver hen over sit franske flag.

Det vakte opsigt, og det var ikke alle, der var lige begejstrede. Selv understregede han ved flere lejligheder, at han ikke var enig i invasionen.

- Jeg støtter ikke den russiske regering, og hvad den gør i øjeblikket. Jeg ville bare vise dem, at vi er klar over, at de (udøverne, red.) ikke er de skyldige, og at vi kan se forskellen, sagde han.

Fuck jer!

Dmytro Pidruchnyi i selskab med Vita Semerenko i december 2020 i forbindelse med World Team Challenge i Tyskland. Foto: Sven Hoppe/AP/Ritzau Scanpix

Dmytro Pidruchnyi har intet til overs for Simon Fourcades opfordring til at hive russere og belarusere ind i international skiskydning igen.

Intet!

Den ukrainske skiskytte, der har deltaget i to OL, og nu er en del af Ukraines militære forsvar mod russerne, hverken kan eller vil forstå, hvorfor pokker Fourcade kan finde på at sige sådan noget.

- For det første: Martin og Simon, fuck jer! Jeg håber virkelig ikke, jeres børn nogensinde oplever det, ukrainske børn oplever og har oplevet.

- Børn der har forladt deres hjem, der har oplevet eksplosioner, der har set deres mødre skrige og andre børn blive slået ihjel, skriver han på Instagram.

Pidruchnyi har tidligere bakket Martin Fourcade op i franskmandens idrætspolitiske karriere, efter han er stoppet som aktiv. Dét fortryder ukraineren nu.

- Så store stjerner kan vise sig at være forfærdelige mennesker, skriver han.

- Siden krigens begyndelse har kun én russisk sportsmand skrevet til mig og fortalt, at han skammer sig. Men at han er bange for at sige noget offentligt af frygt for konsekvenserne mod ham og hans familie.

- Den stilhed betyder, at de har besluttet sig for at bakke op om krigen. Jeg fortryder på ingen måde, at de ikke må være med i nogen international konkurrence.

Den har Martin Fourcade samlet op med følgende svada:

- Jeg forstår din frustration og sorg, men det giver dig ikke ret til at fornærme nogen, fordi du er uenig med det, min bror har sagt, skriver han.

