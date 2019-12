Vanvittigt: Katastrofen lurede på grund af tumpe

Storslalom-konkurrencen ved weekendens World Cup-afdeling blev skæmmet af en official

Efter første gennemløb af storslalom-konkurrencen lå Filip Zubcic på niendepladsen og lignede en, der meget vel kunne drille de allerbedste i World Cup-afdelingen i italiensk Alta Badia søndag.

Men kroaten sluttede på tiendepladsen, der måske nok afspejler hans plads i det stærke felt, men som meget vel kunne have været bedre, hvis ikke det havde været for en kæmpe knollert af en official.

For da Zubcic som en flok bøfler mod et vandhul kom buldrende mod målstregen, gik der pludselig en mand på selve målstregen. Som om intet var hændt, og han da lige skulle til købmanden efter en liter mælk.

Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

Foto: Alberto Pizzoli/AFP/Ritzau Scanpix

Denne artikels skribent har ikke stået på ski på det niveau og er ikke klar over, hvor meget, en topprofessionel skiløber som Zubcic ser på afstand, men den 26-årige kroat undveg i sidste øjeblik, da han fik drejet højre om tumpen.

– Oi, oi, oi, oi, oi, hvad i al verden, kom det overrasket fra norske NRK’s kommentator, Thomas Lerdahl.

Zubcic kom ned i tempo og vendte rundt for enden af målområdet for omgående at spejde efter vedkommende, der nu var kommet nogle skridt videre. Præcis hvad Zubcic sagde, er ikke offentliggjort.

Og det er måske meget godt.

Men faktum er, som skilegenden Kjetil André Aamodt konstaterede i tv-studiet, at Zubcic med al sandsynlighed fik barberet nogle hundrededele af sin tid på grund af episoden.

Og det er som regel forskellen på succes og fiasko i sporten.

- Han var ikke glad, det er livsfarligt. En mærkelig manøvre, og han må svinge til siden der. Det er måske de hundrededele, som han taber til de norske skiløbere, sagde Aamodt.

Generelt var weekenden præget af dårlige forhold på grund af regn, tåge og slud, og vinderen af storslalomkonkurrencen, norske Henrik Kristoffersen, forklarede efterfølgende, at han ikke ville have været på ski, hvis det havde været en almindelig træning.

- Det er den hårdeste storslalom, jeg har kørt. Det er helt på grænsen, men vi er ret gode skiløbere, så det gik, sagde han.

Der var et sekund mellem de ti forreste – fra Kristoffersen til Zubcic.

