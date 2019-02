Var den største af dem alle: Nu er han død

Finsk idræt har mistet en af sine helt store stjerner.

Blot 55 år gammel er den tidligere olympiske stjerne Matti Nykänen død.

Det fortæller pårørende til avisen Seiska mandag morgen.

Dødsårsagen er ikke offentliggjort, men over for den norske avis Verdens Gang beretter Hroar Stjernen, der konkurrerede med Nykänen, at denne levede 'et hårdt liv'.

- Det er bare trist. Nykänen var en fantastisk skihopper. Vi hoppede jo sammen, men jeg havde ikke en chance. Det er klart, at han levede et hårdt liv og var en hård mand på mange måder, siger Stjernen uden at uddybe dette.

Til Seiska skriver hans efterladte hustru, Pia, kortfattet:

- Matti døde i aftes. Jeg kan ikke tale mere nu.

Nykänen var over alle andre i 80'erne og vandt fire OL-guldmedaljer samt fem VM-guldmedaljer som aktiv. Han er den eneste skihopper nogensinde til at vinde alle fem af sportens store konkurrencer: Individuelt OL-guld (tre gange), individuelt VM (en gang), Sky Flying World Championships (en gang), den samlede World Cup (fire gange) samt firebakke-turneringen (to gange).

Dårligt forhold til børnene

Med 46 World Cup-sejre er han den næstmest vindende skihopper nogensinde. Kun overgået af Gregor Schlierenzauer fra Østrig med 53.

Selvom de konkurrerede side om side i årevis, kom Stjernen aldrig ind på livet af sin konkurrent.

- Han talte kun finsk, så det var lidt svært. Flere af de andre talte også engelsk, men Nykänen holdt sig til sine landsmænd og var vanskelig at komme ind på livet af, fortæller han.

Matti Nykänen sammen med sin daværende hustru, Merja Tapola, i Tampere i 2004. Fem år senere var han under anklage for at have forsøgt at slå hende ihjel. Foto: Veli-Matti Parkkinen/AP

Nykänen på sejrspodiet i Sarajevo i 1984, da han har vundet sin første OL-guldmedalje. Foto: AP

Matti Nykänen efterlader sig en kone og tre børn. I alt nåede han at være gift seks gange - med fem forskellige kvinder.

Generelt blev han kendt for et særpræget privatliv, der ofte foregik i offentligheden søgelys. Han var ramt af alkoholmisbrug og beklagede sig så sent som for nogle få uger siden til mediet IS over at have et langtfra godt forhold til sine børn, der igen ikke ville lade ham se sine børnebørn.

- Ja, det har været rigtig dårligt gennem årene. Jeg ville virkelig have ønsket at se mine børnebørn, men deres forældre har nægtet disse aftaler, fortalte han.

Nykänen har også været på kant på loven flere gange. I 2004 fik han 26 måneders fængsel, da han stak en bekendt i ryggen, og senere fik han 16 måneders fængsel efter at voldsomt overfald på sin daværende kone, hvor han angreb hende med en kniv i julen 2009.

- Jeg forstår, at mit liv tidligere påvirker folk. Men uanset hvad der er sket, er jeg et godt menneske. Jeg savner både mine børn og mine børnebørn, sagde han.

