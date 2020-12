Verdens bedste sportskvinde: - Helt vildt

De færreste sportsfans udenfor Norge har måske hørt om Marte Olsbu Røiseland.

Men det er helt forkert, at det er sådan, for skiskytten er netop kåret til verdens bedste sportskvinde i 2020.

Og når det er den store franske sportsavis L'Équipe, der mener det, må der vel være noget om det, ikke?

Retfærdigvis skal det siges, at budskabet om hæderen også kom bag på prisvinderen selv.

- Det er helt vildt, jubler Marte Olsbu Røiseland overfor den norske tv-station NRK.

- Jeg forstod det ikke helt i starten, før Siegfried (Mazet) som er fransk og herretræner i Norge, fortalte, hvor stort det her er. At jeg er første skiskytte og første nordmand nogensinde.

Røiseland er altså udvalgt blandt alle kvindelige atleter, men det er nok også blevet en lille smule lettere af, at mange globale begivenheder som blandt andet OL er blevet coronaramt i år.

Det skal dog ikke tage noget fra den 30-årige kvindes fornemme præstationer med ski og riffel. Årets høst lyder således på hele syv medaljer, fem guld og to bronze.

Artiklen fortsætter under billederne

Marte Olsbu Røiseland fører som så ofte feltet an, her på hjemmebane i Oslo. Foto Fredrik Hagen/Ritzau Scanpix

Marte Olsbu Røiseland kan juble over at være verdens bedste sportskvinde i år. Foto: Barbara Gindl/ AFP/Ritzau Scanpix

Også til OL i 2018 var der meget at juble over for nordmanden. Foto: Morry Gash/Ritzau Scanpix

- Det her betyder, at folk får øjnene op for det, Marte har gjort og den vej, hun har taget for at nå hertil. Hun har arbejdet knaldhårdt, siger NRK’s skiskytteekspert Liv Grete Skjelbreid.

- Jeg ved ikke, hvor mange i Norge der ved, hvor stort L'Équipe er. Det er NRK, VG, Dagbladet og Aftenposten tilsammen, tilføjer Skjelbreid.

Røiseland siger til NRK, at prisen ikke alene er den største, hun har modtaget, men også den første.

- Det er utrolig kult at få sådan en. Det er næsten uvirkeligt at starte med den, siger skiskytten.

På herresiden gik hæderen til Formel 1 verdensmesteren Lewis Hamilton.

L'Équipe har uddelt prisen siden 1975.

