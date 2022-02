Vil udelukke Rusland fra VM

Det norske skiforbund vil ikke have Rusland eller russiske skiløbere med til VM i Norge. Samtidig har Sverige og Danmark også givet udtryk for at, de ikke ønsker Ruslands deltagelse i sportsbegivenheder

Norge, som er en af de største skisportsnationer i verden, har besluttet sig for at udelukke Rusland fra de forestående verdensmesterskaber, som skal afholdes i Norge.

- Bestyrelsen har i dag besluttet at Norges Skiforbund ikke ønsker Ruslands eller russiske atleters deltagelse i de kommende World Cup-løb og verdensmesterskaber i Norge, som situationen er nu, siger præsident for Norges Skiforbund, Erik Røste, i en pressemeddelelse.

Norge er nemlig vært for verdensmesterskaberne og det aktuelle U-23 VM i skiløb, hvor deltagere fra hele verden kommer til Norge for at dyste i forskellige skikonkurrencer, såsom klassisk sprint og 'kongedisciplinen' 50 kilometer langrend.

Men nu har Norge altså slukket de russiske drømme om deltagelse og medaljer til VM.

- Bestyrelsen i Norges Skiforbund har i dag drøftet situationen vedrørende Ruslands invasion af Ukraine, og hvordan dette påvirker de kommende World Cup-løb og verdensmesterskaberne i Norge. Det norske skiforbunds budskab til Rusland og russiske atleter står krystalklart: Vi ønsker ikke deres deltagelse.

Det norske skiforbund skriver desuden, at de på det kraftigste fordømmer Ruslands angreb på Ukraine og det ukrainske folk.

Vil ramme Putins hjørnesten

Norge er ikke det eneste land i Skandinavien, som vil udelukke Rusland og russiske atleter fra sportsbegivenheder.

Den svenske idrætsminister, Anders Ygeman, udtrykker sin klare holdning til det svenske nyhedsbureau TT.

- Så længe den russiske aggression fortsætter, ønsker jeg, at EU skal træffe en beslutning om, at vi ikke skal have deltagere i russiske begivenheder, og at vi skal udelukke professionelle russiske udøvere fra at deltage i begivenheder i andre lande.

Artiklen fortsætter under billedet..

Den svenske idrætsminister, Anders Ygeman, mener, at sport er en af Putins hjørnesten og derfor er det naturligt at bruge sporten til at vise modstand over for Puten. Foto: Frederik Sandberg/TT /Ritzau Scanpix

- Sport er jo en af Putins hjørnesten, og han har også forsøgt at bruge sport i sit lederskab. Så er det også naturligt, at vi bruger sport til at vise modstand over for Putin, forklarer han.

Den danske kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen, har også givet udtryk for samme holdning.

- Situationen er, at vi har et Rusland, der har invaderet et frit, demokratisk land og bragt krig på europæisk jord.

- Jeg mener ikke, at et sådant land skal kunne deltage i noget som helst relateret til sportsbegivenheder, siger hun.