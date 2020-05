Vil udsætte VM til 2022

VM i alpint skiløb planlagt til februar 2021 i Italien vil sandsynligvis blive udskudt til 2022 på grund af coronasituationen.

Det siger formanden for Italiens olympiske komité, Giovanni Malago, til tv-stationen Rai2.

- I morgen vil præsidenten for sammenslutningen af Italiens vintersportsforbund, Flavio Roda, fremlægge sit ønske om at udskyde verdensmesterskaberne fra februar 2021 til marts 2022 over for det internationale forbund, oplyser Giovanni Malago søndag.

En udsættelse vil betyde, at VM vil finde sted efter vinter-OL i Beijing i 2022.

Giovanni Malago oplyser, at han støtter en udsættelse, samt at Italiens minister for sport, Vincenzo Spadafora, er informeret om ønsket.

- Det er en meget smertefuld, men fornuftig beslutning. Hvis der i oktober eller november er et problem (med coronavirus, red.), vil vi ikke være i stand til at afholde VM i 2021, siger han.

Med over 32.000 dødsfald under pandemien er Italien blandt de værst ramte lande.

- Det er ikke et spørgsmål om, hvordan vi organiserer konkurrencen, men om hvordan vi sikrer alles sikkerhed. Udøverne, pressen, tilskuerne, siger Malago.

VM skal afholdes i Cortina d'Ampezzo i Dolomitterne, som hvert år er vært for afdelinger af World Cup i de alpine konkurrencer.

VM i alpint skiløb afholdes hvert andet år.

