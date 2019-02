Vild afslutning: Kæmpe dominans brudt

I otte år har Norge siddet tungt på kvindernes prestigefyldt VM-stafet i langrend, men nu er den norske dominans brudt.

Den svenske kvartet var hurtigst på VM-løjpen i Seefeld, og til slut kæmpede Stina Nilsson sig først over målstregen med Therese Johaug tre sekund efter.

Norge vandt VM-stafetten ved VM i 2011, 2013, 2015 og 2017, så det var et regulært tronskifte, der fandt sted torsdag eftermiddag.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse, en meget stærk indsats af hele holdet, siger den svenske topløber Charlotte Kalla til nyhedsbureauet TT.

Kalla selv har ellers haft et halvtungt VM, men var reelt kvinden bag sejren, da hun på tredje tur sikrede Sverige et forspring på næsten 19 sekunder, inden Stina Nilsson skulle gå de sidste fem kilometer.

Nilsson fik dog lov at arbejde hårdt for sagen, og Therese Johaug fik lukket hullet.

Men i opløbet havde svenskeren flest kræfter, mens Johaug måtte se karrierens tiende VM-guldmedalje forsvinde på de sidste meter.

- Jeg gjorde mit bedste ud fra de forudsætninger, jeg havde. Jeg tog næsten 20 sekunder.

- Vi vidste, at Stina er bedst i en spurt, så jeg måtte forsøge at sætte hende af på det lange stræk. Jeg gjorde et forsøg, men hun bed sig fast, siger Johaug til NRK.

Ud over Stina Nilsson og Charlotte Kalla bestod den svenske vinderkvartet af Ebba Andersson og Frida Karlsson.

Guldmedaljen er Sveriges anden ved VM. Norge har vundet otte.

