Vild udvikling: Tjener mere på otte dage end i hele 2019

I 2019 arbejde han som vikar i en børnhave og fik kun lidt lommepenge for sin sport, hvor han aldrig havde været på podiet.

Lørdag var han kun 0,5 point fra at blive verdensmester i skiflyvning, og efter tre World Cup-sejre i de første fem afdelinger fører den norske skihopper Halvor Egner Granerud World Cup'en.

Lidt af en udvikling for den 24-årige fyr, der i 2019 tjente 5.000 kroner på sin sport og havde en samlet årsindkomst på 163.000 kroner.

Nu har han tjent små 300.000 kroner på bare otte dage i denne sæsons World Cup.

- Livet er egentlig vendt på hovedet. Jeg levede på sparebudget i over et år, men nu har jeg betalt det tilbage, jeg lånte af mig selv og har fået fyldt op på kontoen, siger Granerud til NRK.

- Fantastisk er et meget beskrivende ord for starten på sæsonen. Jeg er ikke direkte overrasket, for jeg vidste, at jeg havde topniveauet, men at det skulle være så stabilt vidste jeg ikke, siger Granerud.

Granerud måtte nøjes med VM-sølv. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

Nordmanden flyver imponerende 243 meter i sit bedst hop ved VM i skiflyvning, men det er ikke nok til guld. Foto: Jure Makovec/Ritzau Scanpix

VM-sølvvinderen og World Cup-etteren afviser dog ikke at arbejde i børnehave igen.

- Det var en fin oplevelse og noget, jeg gerne vil arbejde med igen senere. Som topsportsmand er dagene meget ens, og du arbejder hele tiden mod det samme mål - at blive bedre til at hoppe.

- For hovedet var det et vigtigt afbræk, og så er der jo også træning i at løbe rundt og lege med ti børn hver dag, siger han.

Halvor Egner Granerud måtte trods et superhop på 243 meter i sidste omgang nøjes med at slutte to'er ved VM i skiflyvning, hvor han blev slået med 0,5 point af tyske Karl Geiger i den tætteste VM-afslutning siden 1973.

